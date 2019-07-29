مال وأعمال

استقبل وزير المالية د.نايف الحجرف سفير جمهورية إندونيسيا لدى الكويت ترى تاريت وذلك بمناسبة تعينه سفيراً جديداً لإندونيسيا في الكويت وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع المالية والاستثمارية وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين الكويت وجمهورية إندونيسيا الشقيقة.

كما التقي د.نايف الحجرف امس سفير كوريا الجنوبية لدى الكويت هونغ يونغ كي، وتم خلال اللقاء متابعة نتائج زيارة رئيس الوزراء الكوري لدولة الكويت، كما تم مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في المجالات المالية والضريبية والتنموية، واستعداد الجانبين لعقد اللجنة الفنية للتحضير لاجتماعات اللجنة الوزارية الكويتية الكورية المشتركة والتي يترأسها وزير المالية من الجانب الكويتي ومن الجانب الكوري وزير المالية والاقتصاد في موعد يتم تحديده لاحقاً.

واستقبل الحجرف سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الكويت لي مينغ قانغ حيث تم خلال اللقاء بحث استعداد الجانبين لعقد الدورة السادسة للجنة الكويتية الصينية المشتركة برئاسة وكيل وزارة المالية عن الجانب الكويتي ونائب وزير التجارة والصناعة عن الجانب الصيني خلال الفترة من 13-14 نوفمبر 2019 بدولة الكويت.

وتجدر الإشارة إلى العلاقات التاريخية والشراكة المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين في ظل ما تشهده العلاقات الاقتصادية والاستثمارية الكويتية الصينية من نمو على جميع المستويات خصوصاً بعد الزيارات الرسمية رفيعة المستوى للمسؤولين في كلا البلدين.

