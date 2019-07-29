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مال وأعمال

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«السكب» وزَّعت 151 فلساً للسهم


صادقت الجمعية العمومية لشركة السكب الكويتية على توصية مجلس الإدارة بتوزيعات نقدية على المساهمين «بعد اعادة مبلغ تخفيض رأس المال» بمبلغ 10?921?164 د. ك «عشرة ملايين وتسعمائة وواحد وعشرون الفا ومائة وأربعة وستون ديناراً» بواقع 151 فلساً «مائة وواحد وخمسون فلساً» للسهم الواحد ويكون مصدر تلك التوزيعات كما يلي:
تخفيض الاحتياطي الاجباري ليكون بنسبة 50 % من رأس المال بعد التخفيض من 5?463?472 د. ك ليصبح 3?616?280 د. ك وتوزيع مبلغ التخفيض والبالغ 1?847?192 د. ك على المساهمين. توزيع مبلغ 9?073?972 د. ك «تسعة ملايين وثلاثة وسبعون الفا وتسعمائة واثنان وسبعون ديناراً كويتياً» من علاوة الاصدار على المساهمين.
وزاد البنك انه تم تخفيض علاوة الاصدار والاحتياطي الاجباري بمبلغ 10?921?164 د. ك وتوزيعه على المساهمين بعد تخفيض رأس المال بما يعادل 151 فلساً للسهم الواحد «للاسهم المتبقية بعد التخفيض» خصماً من الرصيد النقدي.


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