مال وأعمال

صادقت الجمعية العمومية لشركة السكب الكويتية على توصية مجلس الإدارة بتوزيعات نقدية على المساهمين «بعد اعادة مبلغ تخفيض رأس المال» بمبلغ 10?921?164 د. ك «عشرة ملايين وتسعمائة وواحد وعشرون الفا ومائة وأربعة وستون ديناراً» بواقع 151 فلساً «مائة وواحد وخمسون فلساً» للسهم الواحد ويكون مصدر تلك التوزيعات كما يلي:

تخفيض الاحتياطي الاجباري ليكون بنسبة 50 % من رأس المال بعد التخفيض من 5?463?472 د. ك ليصبح 3?616?280 د. ك وتوزيع مبلغ التخفيض والبالغ 1?847?192 د. ك على المساهمين. توزيع مبلغ 9?073?972 د. ك «تسعة ملايين وثلاثة وسبعون الفا وتسعمائة واثنان وسبعون ديناراً كويتياً» من علاوة الاصدار على المساهمين.

وزاد البنك انه تم تخفيض علاوة الاصدار والاحتياطي الاجباري بمبلغ 10?921?164 د. ك وتوزيعه على المساهمين بعد تخفيض رأس المال بما يعادل 151 فلساً للسهم الواحد «للاسهم المتبقية بعد التخفيض» خصماً من الرصيد النقدي.

