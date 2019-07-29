مال وأعمال

انتخبت الجمعية العامة العادية المؤجلة لشركة أجوان الخليج العقارية مجلس إدارة جديداً، وذلك بعد تقدم المجلس القديم باستقالته، كما رفضت العمومية اعتماد البيانات المالية. وحسب بيان الشركة لبورصة الكويت ، فإن المجلس الجديد تكون من منصور الكندري، وبدر الجمعة، ويوسف بودي، إلى جانب سلمان الرشود، وخالد المنيع. وأشار البيان إلى أن العمومية بعد التصويت لم توافق النسبة الأكبر من المساهمين على اعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، كما لم يوافقوا على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لحسن استلام المهام والوقوف على الوضع الحالي للشركة. وكان المساهم والمفوض عن مجموعة من المساهمين بالشركة أعلن أن مساهمين بلغت نسبتهم 19.62 في المئة، اقترحوا طرح الثقة بمجلس الإدارة الحالي الذي تجاهل مصالح المساهمين وأضاع حقوقهم، وانتخاب مجلس إدارة جديد.

يشار إلى أن المجلس القديم كان يترأسه عبدالله الحميدي، وبعضوية كل من حمد الطاحوس إلى جانب فهد الفهد، وعبدالله الكندري، وفهد الفليج.

