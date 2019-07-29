مال وأعمال

أعلنت شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية عن تحقيق 457?2 ألف دينار صافي أرباح الربع الثاني بتراجع 39% عن ارباح ذات الفترة من عام 2018 حيث كانت 747?7 ألف دينار بربحية سهم بلغت 4?2 فلوس. وأضافت الشركة ان الموجودات المتداولة 6?971 ملايين دينار بارتفاع 10% عن ذات الفترة من العام المنصرم كما بلغ اجمالي الموجودات 30?842 مليون دينار والمطلوبات المتداولة 3?124 ملايين دينار واجمالي المطلوبات 10?867 ملايين دينار. وزاد افصاح الشركة على موقع البورصة ان اجمالي حقوق الملكية نحو 19?559 مليون دينار وإجمالي الإيرادات التشغيلية 3?9 ملايين دينار. وأوضحت الشركة ان تراجع الارباح يعود الى زيادة في مصروفات الاهلاكات وكلفة التمويل نظير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 وزيادة الاشتراكات السنوية لشركة بورصة الكويت للشركات المدرجة.

