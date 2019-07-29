مال وأعمال

شهدت منصة (تداولات نظام خارج المنصة) المعروف اختصارا بـ (أو.تي. سي) خلال جلسات الاسبوع المنتهي الخميس الماضي انخفاضا في قيمة التداولات حيث تم تداول 16?03 مليون سهم بقيمة 110?2 آلاف دينار (نحو 374?6 ألف دولار أميركي) تمت عبر 23 صفقة. وقالت شركة (الموازي دوت كوم) في تقرير لها اليوم الاحد ان شاشة الصفقات الفورية سجلت اداء سلبيا حيث بلغ حجم التداولات 875?099 ألف سهم بقيمة 11?02 ألف دينار (نحو 37?4 ألف دولار) تمت عبر ثماني صفقات. وأضافت الشركة أن الصفقات الخاصة سجلت اداء سلبيا خلال الاسبوع حيث بلغت التداولات نحو 15?15 مليون سهم بقيمة نحو 99?2 ألف دينار (نحو 337?28 ألف دولار) تمت عبر 15 صفقة.

