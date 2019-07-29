مال وأعمال

حققت شركة نور للاستثمار المالي خلال الربع الثاني أرباحاً خلال الثلاثة اشهر المنتهية في 30 يونيو السابق بقيمة 1.29 مليون دينار (4.24 مليون دولار)، مقابل 3.87 ملايين دينار (12.73 مليون دولار) أرباح الفترة المماثلة من 2019.

وسجلت نور خلال الستة الأشهر الأولى من 2019 أرباحا بقيمة 4.14 ملايين دينار، مقارنة بـ6.64 ملايين دينار أرباح النصف الأول من العام الماضي، بتراجع 37.68 بالمائة.

وأرجع بيان الشركة تراجع الأرباح إلى انخفاض في الربح من بيع جزئي للشركات الزميلة، وخسارة من العمليات الموقوفة البالغة 1.45 مليون دينار، إصافة إلى خسارة صرف العملات الأجنبية البالغة 1.12 مليون دينار، مع تراجع قيمة الأصول غير الملموسة بـ0.94 مليون دينار. يشار إلى أن إجمالي الإيرادات التشغيلية لنور بلغت في النصف الأول من 2019 بقيمة 17.43 مليون دينار.

