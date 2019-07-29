مال وأعمال

وقعت هيئة أسواق المال وشركة كامكو للاستثمار على عقد إدارة طرح أسهم شركة بورصة الكويت للأوراق المالية للاكتتاب العام للمواطنين بنسبة خمسين في المئة (50 في المئة) من رأسمال الشركة وذلك تنفيذاً لقرار مجلس مفوضي الهيئة بترسية المناقصة رقم (CMA/PROC/02/2019).

ويشمل عقد الخدمات المقدمة من قبل شركة كامكو للاستثمار إعداد نشرة الاكتتاب ودعوة جميع المواطنين الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب، فضلاً عن الإشراف على عملية تخصيص الأسهم التي لم يتم سداد قيمتها للهيئة بما يضمن تغطية نسبة خمسين في المئة (50 في المئة) المخصصة للمواطنين بالكامل وفق الآليات والإجراءات التي سيتم الإعلان عنها.

وتعتبر هذه المرحلة هي الثانية من مراحل خصخصة بورصة الكويت للأوراق المالية، حيث قامت الهيئة بتاريخ 14/02/2019 بالانتهاء من المرحلة الأولى من خصخصة الحصة البالغة أربعة وأربعين في المئة (44 في المئة) من رأسمال شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، بترسية المزايدة على التحالف المكون من كل من بورصة أثينا وشركة الاستثمارات الوطنية وشركة الأولى للاستثمار ومجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار, كما قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتاريخ 18/02/2019 بالاكتتاب في الحصة البالغة ستة في المئة (6 في المئة) من رأسمال شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، المخصصة للجهات العامة, وذلك استيفاءً لأحكام المادة (33) من القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

بدوره أكد أ. د. أحمد عبدالرحمن الملحم رئيس مجلس المفوضين المدير التنفيذي ان توقيع العقد يأتي ترجمة حقيقية لسعي الهيئة لتطبيق ما جاء بقانون انشائها، ويعد نجاحاً لجميع أعضاء المنظومة التي عملت ولازالت تعمل لتحقيق رؤى الهيئة وتطلعاتها واستراتيجيتها، وأن ذلك النجاح لم يأت الا بدعم من القيادة السياسية وتوجيهات حضرة صاحب السمو امير البلاد.

وثمن عبدالعزيز فهد المرزوق عضو مجلس المفوضين - نائب رئيس لجنة طرح وتخصيص أسهم رأسمال شركة بورصة الكويت، تعاون جميع أعضاء اللجنة والفريق الفني على العمل الدؤب الذي قاموا به من خلال الانتهاء من هذه المرحلة المهمة بكل مهنية، وذلك تمهيدا لدعوة المواطنين للاكتتاب قبل نهاية السنة المالية للهيئة، مشيداً بالكفاءات الوطنية المميزة والتي عملت بجد واجتهاد للانتهاء من هذا المشروع الوطني.

