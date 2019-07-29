مال وأعمال

استنادا للقرار رقم (62) لسنة 2019 بشأن طلب التـرخيص المقدم من شركة نور كابيتال ماركتس للوساطة المالية لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والصادر بتاريخ 07/05/2019، ونفاذاً للمادة الثانية من القرار المذكور، تعلن هيئة أسواق المال عن أنه تم اصدار الترخيص لشركة ان سي ام للاستثمار والتي كانت تحمل اسم «شركة نور كابيتال ماركتس للوساطة المالية» لمزاولة نشاط مدير محفظة الاستثمار بتاريخ 28/07/2019، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

