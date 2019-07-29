مال وأعمال

أتمت شركة توازن القابضة التابعة والمملوكة بنسبة 100 في المئة لشركة أعيان للاجارة الاستثمار عملية بيع قسيمة أرض واحدة ضمن القائمة التي تم الاعلان عنها في فبراير 2019 بمنطقة العارضية، بقيمة 940 ألف دينار، نتج عنها ربح بـ38 ألف دينار.

وأشارت «أعيان» في بيان لبورصة الكويت الى أن الربح المتوقع تحقيقه من عملية البيع سوف يسجل في البيانات المالية لشركة توازن القابضة خلال الربع الثالث من 2109.

وكانت «أعيان» أعلنت في فبراير السابق، عن توقيع «توازن القابضة» عقداً ابتدائياً لبيع 9 قسائم في كل من منطقة الشويخ الصناعية، والعارضية الحرفية، وغرب أبوفطيرة بـ9.24 ملايين دينار.

وفي 14 يوليو الحالي، أعلنت أعيان عن تحقيق أرباح بقيمة 271 ألف دينار من بيع عدة قسائم في منطقة العارضية الحرفية مملوكة لشركة توازن القابضة التابعة والمملوكة للمجموعة بنسبة 100 في المئة.

وتحولت «أعيان» للخسارة في نهاية الربع الأول من العام الحالي بقيمة 3.06 ملايين دينار مقارنة بأرباح بلغت 481.08 ألف دينار بالربع الأول من عام 2018.

