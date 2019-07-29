مال وأعمال

أشار الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني الى ان صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي مجدداً في ظل تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، واستمرار المصاعب التي تواجه انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، واستمرار انخفاض معدلات التضخم. حيث توقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2 في المئة في العام 2019، بتراجع 0.1 في المئة عن توقعاته السابقة في أبريل الماضي، وبتراجع 0.3 في المئة مقابل توقعاته في بداية العام الحالي. كما أشار صندوق النقد الدولي إلى انخفاض حجم التجارة العالمية بنسبة 0.5 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2019 بما يعكس إلى حد ما التوترات التجارية الحالية.

وكانت كل من الصين والولايات المتحدة قد رفعت الرسوم الجمركية على بعض السلع المتداولة بين الدولتين بمليارات الدولارات في مايو الماضي، الأمر الذي تسبب في تراجع توقعات نمو الاقتصاد العالمي وأرباح الشركات، حيث نقلت بعض الشركات سلاسل الإمداد خارج الصين لتجنب الرسوم الجمركية. بالإضافة إلى ذلك، يأتي التأثير الكبير لانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي المقرر في 31 أكتوبر على المعنويات نظراً للاضطرابات المتوقعة في حالة تنفيذ الانفصال دون التوصل إلى اتفاق. وبالنظر إلى التضخم، تظل المعدلات الحالية أقل من المستويات المستهدفة للاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة وأوروبا واليابان وهو ما دفع البنوك المركزية الكبرى إلى الحفاظ على أسعار الفائدة المنخفضة عند أدنى مستوياتها تاريخياً.

النمو فاق التوقعات

تباطأ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة في الربع الثاني من العام 2019، إلا انه ما يزال يتخطى التوقعات فيما يعزى بصفة رئيسة إلى قوة الإنفاق الاستهلاكي والحكومي. حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني المنتهي في يونيو. وتلقى المستثمرون بيانات إيجابية في الأسابيع القليلة الماضية بما في ذلك انتعاش سوق التوظيف ومبيعات التجزئة والطلب على السلع المعمرة، إلا ان الأسواق مازالت تراهن بشدة على قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتيسير السياسة النقدية في اجتماعه المقرر انعقاده هذ الأسبوع. حيث رفع المستثمرون مستوى توقعات إقدام الفيدرالي على خفض معدل الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في اجتماع 31 يوليو إلى 83.5 في المئة. وقام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتسليط الضوء على الاستثمار والإسكان كنقاط ضعف للاقتصاد الأميركي، حيث وصف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الاستثمار التجاري بأنه تباطأ بشكل ملحوظ وقال إن هذا قد «يعكس المخاوف بشأن التوترات التجارية وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي».

وكان رد فعل السوق على تلك البيانات خافتاً بصفة عامة. وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات في البداية بما يشير إلى تراجع الأسعار، إلا انه شهد انخفاضاً في وقت لاحق. وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، وهو الأكثر حساسية تجاه تحركات أسعار الفائدة، بواقع 3 نقاط أساس قبل أن ينخفض هو الآخر.

من جهة أخرى، ارتفع مؤشر الدولار مقابل سلة من العملات بعد صدور تلك البيانات، مواصلاً الارتفاعات التي سجلها مؤخراً بما مكنه من العودة إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ أكثر من عامين عند 97.68 في مايو الماضي. وتهاوى اليورو الى اقل مستوى خلال السنه عند 1.1100 الأسبوع الماضي وفي المقابل كسر الأسترليني حاجز 1.24 ووصل الى ادنى مستوى في 2019 عند 1.2374.

تراجع الأسهم

على الرغم من ان تأثير النتائج المالية للشركات قد انعكس ايجابياً على أداء الأسهم بصفة عامة، إلا ان المخاوف بشأن التجارة وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي لازالت تلقي بظلالها. حيث تمكنت شركة فيس بوك من تحقيق المزيد من الإيرادات واضافة مستخدمين جدد في الربع الأخير، كما سجلت مبيعات شركة تسلا من السيارات الكهربائية ارقاماً قياسية، فيما سجلت أمازون أرباحاً أقل من المتوقع. ومن جهة أخرى، تجاوزت إيرادات شركة ألفابت، الشركة الام لجوجل، حيث سجلت 31.7 مليار دولار متفوقة على توقعات المحللين البالغة 30.8 مليار دولار. وقد حققت مبيعات إعلانات غوغل نمواً بنسبة 16 في المئة، والذي يعد أبطأ من الفترات الأخيرة رغم أنه جاء أفضل من المؤشرات الضعيفة التي تم تسجيلها في الربع الأول من العام 2019 وذلك عندما سجلت الشركة نتائج أقل من توقعات وول ستريت وهو ما نتج عنه تراجع سعر سهم الشركة.

