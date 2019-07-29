مال وأعمال

اسفر اقتراع لأعضاء حزب المحافظين عن انتخاب بوريس جونسون خلفاً لتيريزا ماي ليصبح بذلك رئيس الوزراء الجديد للملكة المتحدة. حيث تمكن من الفوز على جيريمي هانت بسهولة فائقة والحصول على 92,153 صوت مقابل حصول هنت على 46,656 صوت فقط. وفي خطاب الفوز، تعهد جونسون بأنه سيعمل على «إتمام انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي وتوحيد البلاد وهزيمة جيريمي كوربين».

أما في واشنطن، أشاد ترامب بجونسون وقال «لدينا رجل جيد سيكون رئيس وزراء بريطانيا الآن»، مؤكداً أن جونسون «سينجز الأمر»، في إشارة إلى انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي. وأضاف، «يدعونه ترامب بريطانيا. هذا الأمر جيد».

في حين عبر عدد من كبار المسؤولين عن رفضهم لرئيس الوزراء المنتخب حديثاً مشيرين إلى معارضتهم لموقفه تجاه انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي. حيث تعهد جونسون بأن تنفصل المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر باعتبارها «مسألة حياة او موت»، فيما يشير إلى قبوله لعملية الانفصال بدون صفقة ما لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد. وكان جونسون قد انتقد في السابق الاتفاق الذي توصلت إليه سلفه تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياه بأنه «ميت» نظراً لرفضه ثلاث مرات من قبل النواب. وفي بادئ الأمر صرح ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لشؤون انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي قائلاً أنه يتطلع إلى «تسهيل التصديق على اتفاقية الانسحاب واجراء خروج منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي».

