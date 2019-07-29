مال وأعمال

يقدم البنك المركزي الأوروبي حالياً على تغيير سياساته بعد أشهر قليلة من وقف المسؤولين لبرنامج التيسير الكمي والاستعداد لإنهاء استراتيجية الخطوات التحفيزية الاستثنائية. حيث أرسل البنك إشارات تدل على الاتجاه إلى خفض أسعار الفائدة وتجديد عمليات شراء الأصول لدعم اقتصاد منطقة اليورو ضمن بيان السياسات الصادر عنه يوم الخميس، بما ترك المجال مفتوحاً أمام إمكانية خفض معدل الفائدة على الودائع في سبتمبر عن مستواه القياسي الحالي البالغ 0.4- في المئة. كما تتزايد التوقعات بشأن انتظار البنك المركزي حتى اجتماع سبتمبر قبل إعادة تقديم التدابير التحفيزية بما قد يتيح المزيد من الوقت للكشف عن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي قبل تحديث التوقعات الاقتصادية للبنك المركزي الأوروبي. ويأتي دفع دراجي لتلك السياسات قبل ثلاثة أشهر فقط من انتهاء فترة ولايته البالغة ثماني سنوات والتي سيسلِم بعدها المنصب إلى مدير عام صندوق النقد الدولي السابق، كريستين لاجارد.

