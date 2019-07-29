مال وأعمال

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة بعد أسبوع من احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية في الخليج، على الرغم من مقابلة ذلك بصفة مستمرة بضعف توقعات نمو الاقتصاد العالمي في ظل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وقامت بريطانيا بإرسال سفينة حربية لمرافقة جميع السفن التي ترفع علمها، وهو إجراء قالت الحكومة في السابق إنها لا تملك الموارد اللازمة للقيام به. وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مقابلة تلفزيونية إنه سيتوجه إلى إيران لإجراء محادثات إذا تطلب الأمر وذلك في ظل التوترات القائمة بين طهران وواشنطن. وقد ارتفع سعر مزيج خام برنت بنسبة 0.65 في المئة فقط حيث بلغ 63.46 دولاراً، في حين ظل خام غرب تكساس الوسيط ثابتاً عند مستوى 56.04 دولاراً.

