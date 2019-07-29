loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

التوترات في منطقة الخليج تصعد بأسعار النفط


ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة بعد أسبوع من احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية في الخليج، على الرغم من مقابلة ذلك بصفة مستمرة بضعف توقعات نمو الاقتصاد العالمي في ظل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وقامت بريطانيا بإرسال سفينة حربية لمرافقة جميع السفن التي ترفع علمها، وهو إجراء قالت الحكومة في السابق إنها لا تملك الموارد اللازمة للقيام به. وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مقابلة تلفزيونية إنه سيتوجه إلى إيران لإجراء محادثات إذا تطلب الأمر وذلك في ظل التوترات القائمة بين طهران وواشنطن. وقد ارتفع سعر مزيج خام برنت بنسبة 0.65 في المئة فقط حيث بلغ 63.46 دولاراً، في حين ظل خام غرب تكساس الوسيط ثابتاً عند مستوى 56.04 دولاراً.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة