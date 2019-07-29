مال وأعمال

أعلنت شركة نفط الكويت حصولها أخيرا على جائزة التميز العالمية بمجال المسؤولية الاجتماعية للشركات وذلك عن فئة (الاستدامة/خفض الانبعاثات) والتي تمنحها المنظمة الخضراء في العاصمة البريطانية لندن.

وقالت نفط الكويت في بيان صحافي ان هذا التكريم للشركة بمثابة إقرار بنجاحها في خفض نسبة حرق الغاز من 19?7 في المئة في العام المالي 2008/2009 إلى 0?6 في المئة في الربع الأول من العام المالي 2015-2016 وذلك من خلال مبادرة أطلقتها مجموعة عمليات الغاز في الشركة ونفذتها في مختلف المرافق السطحية بمنطقة غرب الكويت.

وأوضحت الشركة ان جائزة التميز في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات تكرم سنويا المبادرات الرائدة دوليا وهي مستمرة منذ عام 1994 مضيفة أن فريق عمل الإعلام في الشركة ساهم بدوره في ضمان الفوز بالجائزة وتحقيق هذا الإنجاز من خلال تقديمه ملفا متكاملا إلى اللجنة المنظمة.

وأفادت بان المنشور السنوي للمنظمة يتضمن أوراق العمل الفائزة بهذه الجوائز والتي تقدم أمثلة ممتازة عن أفضل الممارسات في المسؤولية الاجتماعية للشركات حيث يكون الفائزون من الجهات التي قررت أن ترفع مستوى التزامها بالمسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال السماح للمنظمة بنشر معلوماتها حتى يتمكن الآخرون من تعلم ومتابعة المبادرات الرائدة في هذا المجال.

يذكر أن مدير مجموعة عمليات الغاز في نفط الكويت حمد الزوير ومدير مجموعة العلاقات العامة والإعلام محمد البصري مثلا الشركة في حفل تسليم الجائزة الذي استضافته الأكاديمية الملكية للفنون المسرحية بالمملكة المتحدة.

