مال وأعمال

مسقط - «كونا:»: أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية العمانية (مدائن) هلال الحسني ان المدن الصناعية تشهد حاليا إقامة مجموعة من المشاريع الحيوية ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية في مختلف المحافظات.

وقال الحسني في تصريح صحافي: إن تلك المدن الصناعية واصلت تسجيل أرقام متصاعدة في المؤشرات الرقمية المتعلقة بحجم الاستثمارات وأعداد المشاريع والعاملين فيها إضافة إلى التوسع في مساحاتها.

وأوضح أن إجمالي مساحة (الرسيل الصناعية) مع نهاية عام 2018 اقتربت من 11 مليون متر مربع ويجري فيها إقامة 309 مشروعات في مختلف الأنشطة الصناعية وبحجم استثمارات يبلغ 968 مليون دولار بينما يبلغ عدد العاملين فيها 21881 عاملا. وذكر ان اجمالي حجم الاستثمارات في مدينة (سمائل الصناعية) بلغ مع نهاية عام 2018 نحو 404?4 ملايين دولار موزعة على 166 مشروعا بينما يعمل فيها 1327 عاملا.

واشار الحسني الى أن اجمالي حجم الاستثمارات لمدينة (ريسوت الصناعية) بنهاية العام الماضي بلغ 1?1 مليار دولار موزعة على 202 مشروع فيما تبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 3?8 ملايين متر مربع بينما وصل عدد القوى العاملة إلى 3358 موظفا.

ولفت الى أن إجمالي حجم الاستثمارات بمدينة (صور الصناعية) حتى النصف الثاني من عام 2018 قارب 5?1 مليارات دولار موزعة على 134 مشروعا وعلى مساحة قدرها 36?1 مليون متر مربع في حين بلغ عدد القوى العاملة 4074 عاملا.

أما حجم الاستثمارات في مدينة (صحار الصناعية) فبلغ بنهاية العام الماضي نحو 5?2 مليارات دولار موزعة على 354 مشروعا فيما وصل العاملين الى 17860 عاملا.

وأفاد بأن إجمالي حجم الاستثمارات في مدينة (نزوى الصناعية) بنهاية عام 2018 بلغ 1?246 مليار دولار فيما تحتوي على 141 مشروعا وبعدد قوى عاملة قارب 5450 موظفا. وبالنسبة لمدينة (البريمي الصناعية) فقد بلغ إجمالي حجم الاستثمارات فيها نحو 569 مليون دولار موزعة على 461 مشروعا بينما وصل حجم الاستثمارات في مدينة (واحة المعرفة) بمسقط مع نهاية العام الماضي الى نحو 718 مليون دولار موزعة على 208 مشاريع وحجم الاستثمارات في (المنطقة الحرة بالمزيونة) لنفس الفترة الى نحو 276 مليون دولار موزعة على 236 مشروعا وعلى مساحة تفوق 15 مليون متر مربع.

وكشف الحسني عن ان معدل نمو إجمالي حجم الاستثمارات للمشاريع في المدن الصناعية بنهاية العام الماضي ارتفع بنسبة 3?63 في المئة مقارنة بنهاية عام 2017.

