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طهران لندن- الوكالات: قال الرئيس الايراني حسن روحاني أمس ان المصدر الرئيس للتوتر في الخليج هو وجود قوات أجنبية، وفق ما أفاد به الموقع الرسمي للرئاسة الايرانية على الانترنت.

وأدلى روحاني بالتصريحات خلال اجتماع مع وزير الشؤون الخارجية العُماني يوسف بن علوي في طهران.

وقال ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين كبار الأسبوع الماضي ان فرنسا وايطاليا والدنمارك قدمت دعمها المبدئي لخطة بريطانية لتشكيل مهمة بحرية بقيادة أوروبية لضمان سلامة الشحن البحري عبر مضيق هرمز في اقتراح طُرح عقب احتجاز ايران لناقلة ترفع علم بريطانيا.

وأضاف روحاني أن المسؤولية الأساسية لتأمين مضيق هرمز تقع على عاتق ايران وسلطنة عمان.

وأوضح أن جذور الأحداث المؤسفة والتوتر في المنطقة اليوم تكمن في الانسحاب الأميركي أحادي الجانب من الاتفاق النووي الايراني.

من جهته شدد بن علوي، على أن الأمن والاستقرار لن يسودا في المنطقة بدون ايران، لافتا الى أن المنطقة تمر بأزمات مصطنعة وبالنيابة. ونقلت وكالة ارنا الايرانية عن ابن علوي قوله بعد لقائه الرئيس الايراني حسن روحاني، انه يتعين على ايران وعمان بذل جهود مضاعفة لتحقيق الاستقرار والأمن الدائمين في المنطقة ولمواجهة التحديات الراهنة، موضحا انه تشهد العلاقات بين طهران ومسقط تحسنا في مختلف المجالات، خاصة التجارية والاستثمارية.

في غضون ذلك، أعلن بيان لوزارة الدفاع البريطانية، أن السفينة الحربية الملكية HMS Duncan، وصلت الى الخليج، أمس، لتأمين السفن البريطانية التي تمر عبر مضيق هرمز، وأشار البيان الى أن السفينة الحربية الجديدة سوف تعمل الى جانب السفينة الأخرى العاملة في الخليج والتي تحمل اسم HMS Montrose.

وقال بن والاس وزير الدفاع البريطاني، ان حرية التنقل في مضيق هرمز أمر حيوي ليس فقط للمملكة المتحدة، ولكن لشركائنا وحلفائنا الدوليين أيضا. يجب أن تكون السفن التجارية حرة في السفر بشكل قانوني والتجارة بأمان، في أي مكان في العالم.

وأضاف وزير الدفاع البريطاني، أنه بينما نواصل الضغط من أجل التوصل الى حل دبلوماسي يجعل هذا ممكنا مرة أخرى دون مرافقة عسكرية، ستواصل البحرية الملكية توفير الحماية لسفن المملكة المتحدة حتى يكون هذا هو الواقع. ووفقًا لوزارة الدفاع البريطانية، تغطي HMS Montrose مساحة تشغيل تبلغ 19000 ميل بحري، وقد رافقت حتى الآن 35 سفينة تجارية في 20 عبورًا منفصلاً، عبر مضيق هرمز الذي يسافر على مساحة 6200 ميل بحري.

وأضاف البيان أن البحرية الملكية كُلفت بمرافقة السفن التي ترفع العلم البريطاني عبر المضيق لتوفير الاطمئنان لصناعة الشحن.

وكان المتحدث باسم الحكومة الايرانية، علي ربيعي، اعتبر اعلان الأوروبيين عزمهم ارسال سفن حربية الى الخليج، يشكل خطوة عدائية واستفزازية من شأنها تصعيد التوترات في المنطقة. وقال ربيعي في مؤتمر صحافي، أمس، في طهران، لقد سمعتم بأنهم (الأوروبيون) يريدون ارسال سفن حربية الى الخليج، بما يمثل رسالة عدائية واستفزازية من شأنها تصعيد التوترات. وأضاف أن ايران تعتقد أن أمن المنطقة يجب ارساؤه من قبل دول المنطقة ذاتها ونحن أكبر موفر لأمن الزبائن في الخليج، على حد وصفه.

