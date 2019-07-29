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طهران فيينا- الوكالات: ذكرت وسائل اعلام ايرانية، أمس، أن طهران تنوي استئناف العمل في مفاعل أراك النووي، فيما يبدو أنه تنفيذ لتهديدها بهذا الشأن خلال الآونة الأخيرة.

وقالت وكالة الطلبة الايرانية للأنباء ان رئيس منظمة الطاقة الذرية علي أكبر صالحي أبلغ نوابا بأن ايران ستستأنف العمل في المفاعل النووي للماء الثقيل.

ونسبت الوكالة تقريرها الى نائب في البرلمان حضر الاجتماع.

ويمكن استخدام الماء الثقيل في المفاعلات لانتاج البلوتونيوم، وهو وقود يستخدم في صناعة الرؤوس الحربية النووية.

وكان الرئيس الايراني حسن روحاني هدد قبل أسابيع بعودة العمل الى مفاعل أراك النووي المخصص للماء الثقيل، وقال انه سيعود لمستوى أنشطته السابقة، اذا لم تف الأطراف بوعودها في الاتفاق النووي.

وفي فيينا، تعهدت ايران بأنها ستواصل خفض التزاماتها بالاتفاق النووي حتى تتم حماية مصالحها، مؤكدة مع ذلك أن أطراف الصفقة متمسكة بالحفاظ عليها.

وقال نائب وزير الخارجية الايراني، عباس عراقجي، في تصريحات أمس، بعد محادثات للجنة المشتركة لتطبيق الاتفاق النووي على مستوى المديرين السياسيين في فيينا: «الاجتماع انعقد في أجواء بناءة، والمناقشات كانت جيدة، لا يمكنني القول اننا تمكنا من حل جميع القضايا، لكن ثمة تعهدات كثيرة بالتمسك بخطة العمل الشاملة المشتركة وبفكرة الحفاظ عليها. وكل الأطراف المشاركة الباقية وفية للاتفاق».

وجدد عراقجي مع ذلك تعهد ايران بمواصلة خفض التزاماتها في اطار الاتفاق النووي، طالما لم تتم حماية مصالحها والايفاء بالوعود من قبل الأوروبيين.

وأشار عراقجي، المسؤول الايراني المعني بالمفاوضات حول مسألة تطبيق الاتفاق النووي، الى أن الدول الأطراف فيه، روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، تعمل على وضع خطوات عملية أخرى، فضلا عن آلية «INSTEX»، لتجاوز العقوبات الأميركية على ايران.

من جهته، اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن عودة ايران الى التطبيق الكامل لالتزاماتها ضمن الاتفاق النووي أمر غير واقعي حاليا، داعيا طهران لعدم اتخاذ خطوات في طريق الغائه.

وقال ريابكوف، في تصريح عقب اجتماع للجنة المشتركة لتطبيق الاتفاق النووي: «هناك مشاركون في الصفقة يعتبرون أن على ايران أن تعود، دون أي شروط ومتطلبات اضافية، الى التنفيذ الكامل لالتزاماتها. لكن في الظروف الحالية هذا الأمر غير واقعي على الاطلاق».

وذكر ريابكوف أن ايران تنوي اتخاذ خطوة ثالثة في اطار عملية خفض التزاماتها ضمن الاتفاق النووي في 4 أو 5 سبتمبر المقبل، في اطار نهج «القليل مقابل القليل»، مضيفا أن الأطراف المشاركة في الاجتماع دعت الطرف الايراني الى الامتناع عن اتخاذ هذه الاجراءات.

وأفاد ريابكوف مع ذلك بأن المشاركين في الاجتماع «اتفقوا على بذل جهود عملية اضافية لكي تحصل ايران على الفائدة الاقتصادية التي خسرتها بسبب الموجات الأخيرة من العقوبات الأميركية بالغة القسوة».

