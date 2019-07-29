عربيات ودوليات

القدس المحتلة الوكالات: أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أمس أن بلاده أجرت «خلال الأسابيع الأخيرة ثلاث اختبارات سرية وخارقة لصاروخ Arrow-3 (حيتس-3 بالعبرية مايعني سهم بالعربية) أو في ولاية ألاسكا الأميركية»، مضيفا أن هذه الاختبارات جرت «بتعاون كامل مع حليفتنا الكبيرة الولايات المتحدة».

وتابع نتانياهو بالقول ان «هذه الاختبارات نجحت بشكل يتخطى أي خيال، فقد اعترضت منظومة «Arrow-3» بنجاح تام صواريخ باليستية خارج الغلاف الجوي للكرة الأرضية بعلو وبسرعة لم نعرفهما حتى الآن». ولفت نتانياهو الى أن التنفيذ «كان مثاليا، وكل اصابة كانت في الصميم»، مضيفا أن تل أبيب «تمتلك اليوم القدرة على العمل ضد صواريخ باليستية تطلق علينا من ايران ومن أي مكان آخر، وهذا هو انجاز عظيم بالنسبة لأمن اسرائيل».

وتوعد نتانياهو من وصفهم بـ «الأعداء» بهزائم «في الدفاع وفي الهجوم على حد سواء».

وتوصف منظومة «Arrow-3» المطورة بالتعاون مع شركة «بوينغ» الأميركية بأنها «حصن منيع ضد الصواريخ الباليستية»، وكانت اسرائيل أجرت أول اختبار اعتراض عن طريق المنظومة سنة 2015 في البحر المتوسط.

وكان سفير تل أبيب لدى الولايات المتحدة، رون ديرمر، قام بزيارة «سرية» الى ولاية ألاسكا الأسبوع الماضي لاجراء مفاوضات بشأن «التعاون الأمني الاستراتيجي» بين الولايات المتحدة واسرائيل، وفقا لما نقلته وسائل اعلام اسرائيلية.

