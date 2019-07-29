عربيات ودوليات

طهران - أ ف ب: اقترحت ايران الأحد على وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو اجراء مقابلة مع صحافية من التلفزيون الحكومي كانت أوقفت عشرة أيام في الولايات المتحدة، بعدما أعلن عن استعداده لمخاطبة الشعب الايراني.

وكانت الصحافية السوداء مرضية هاشمي أوقفت في 13 يناير الماضي في ولاية ميزوري بناء على قانون يسمح بتوقيف الذين يعتبرون شهودا محتملي في قضايا جنائية.

وهاشمي المولودة في الولايات المتحدة واسمها الأصلي ميلاني فرانكلين قبل أن تعتنق الاسلام وتتزوج من ايراني، تعيش في ايران حيث تعد منذ 25 عاما واحدة من الوجوه الاكثر شهرة في القناة الناطقة بالانكليزية «برس تي في».

وعند عودتها الى ايران، اتهمت الولايات المتحدة بالتمييز حيال المسلمين والسود بدون أن تكشف تفاصيل القضية التي أوقفت بسببها.وقال المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي «يمكن لمراسلتنا مرضية هاشمي ان تتوجه الى اميركا وتجري مقابلة معه»، في اشارة الى بومبيو الذي قال الخميس انه مستعد للذهاب الى طهران اذا لزم الأمر والظهور على التلفزيون الايراني «من أجل ان تكون لديه فرصة» لمخاطبة الشعب الايراني. وأشار بومبيو الى أن نظيره الايراني محمد جواد ظريف «يأتي الى هنا، يأتي الى نيويورك، ويتنقل بالسيارة في أروع مدينة بالولايات المتحدة (...) ويتحدث الى وسائل الاعلام، يتحدث الى الرأي العام الأميركي، ويمكنه بث الدعاية الايرانية على الموجات الأميركية».

واتهمت واشنطن ايران بسلسلة من أعمال التخريب والهجمات منذ مايو، استهدفت سفنا عدة بمضيق هرمز والخليج، وهو ما تنفيه طهران. وقام ظريف في الأيام الماضية بجولة في أميركا اللاتينية ثم توجه الى نيويورك. وقال ربيعي ان «حوار ظريف مع وسائل الاعلام الاميركية المهمة أجبر مايك بومبيو (...) على طلب اجراء محادثات مع وسائل الاعلام الايرانية.

