عربيات ودوليات

رام الله الوكالات: دانت الرئاسة الفلسطينية، أمس، ما أسمتها «الأصوات النشاز التي تشكك وتتطاول على أشقائنا العرب الذين وقفوا ويقفون دوماً داعمين لقضية شعبنا الوطنية ولصموده على أرضه».

وحذرت، وفق بيان نشرته الوكالة الرسمية (وفا) «كل الأصوات المشبوهة من تشويه تضحيات شعبنا وصورته وصورة أشقائنا الناصعة».

وتوجهت الرئاسة إلى «أشقائنا العرب بالشكر والعرفان والتقدير على مواقفهم التاريخية الصلبة في احتضان شعبنا وقضيته الوطنية».

في هذا الإطار، ثمنت الرئاسة الفلسطينية «مواقف المملكة العربية السعودية المشرفة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، في كل ما تتبناه من مواقف وما تقدمه من دعم شامل لفلسطين والقدس الشريف».

وكان وزير الخارجية السعودي، إبراهيم العساف، قال إن المملكة تضع القضية الفلسطينية في مقدمة اهتماماتها. ونقلت قناة «الإخبارية» السعودية عن الوزير، قوله إن «المملكة تؤكد دعمها الدائم للشعب الفلسطيني وإقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس».

إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطينية، إن صمت المجتمع الدولي على الاستخفاف الأميركي الإسرائيلي بالقانون الدولي، والانقلاب على الاتفاقيات الموقعة يسلب دور الأمم المتحدة»، محذرة من مغبة وتداعيات الجرائم الإسرائيلية ومشاريع الاحتلال الاستعمارية وخطورتها في تقويض أي فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وطالبت الوزارة، في بيان، صدر أمس، مجلس الأمن الدولي سرعة التحرك والوفاء بالتزاماته تجاه شعبنا بما يضمن لجم قوات الاحتلال وميليشياتها الاستيطانية المسلحة، وحماية ما تبقى من مصداقية لمؤسسات الامم المتحدة عبر تنفيذ القرارات الأممية خاصة القرار 2334، وسرعة توفير الحماية الدولية لشعبنا.

كما جددت مطالبتها للجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق رسمي في هذه الجرائم، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين فيها.

وأكدت أن الانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني وأرض وطنه وممتلكاته ومقدساته جزء من حرب الاحتلال المفتوحة على الحقوق الوطنية والعادلة لشعبنا ومحاولات متواصلة لحسم مستقبله السياسي من جانب واحد وبقوة الاحتلال، تحت مظلة التبني الأميركي الكامل للمشروع الاستعماري الصهيوني في أرض دولة فلسطين.

وأشارت إلى أن مجزرة هدم البنايات في واد الحمص، وما تتعرض له القدس الشرقية المحتلة ومحيطها من مخططات ومشاريع أسرلة وتهويد وفصل تعسفي وقسري عن محيطها الفلسطيني، وما تتعرض له الاغوار المحتلة من هجمة شرسة على الوجود الفلسطيني فيها، والاستهداف الاسرائيلي اليومي لجميع المناطق بما فيها المصنفة (ج)، دليل واضح على امعان سلطات الاحتلال في تكريس نظام فصل عنصري بغيض في فلسطين المحتلة، وعلى تعميق الاحتلال والاستعمار وتأبيده، والتعامل مع القضية الفلسطينية كـ(مشكلة سكان) بعيدا عن جوهرها السياسي والقانوني الدولي والانساني.

وبهذا الصدد، حملّت حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتانياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج الحرب العدوانية على شعبنا، والمسؤولية الكاملة عن ممارسة وجرائم المستوطنين وميليشياتهم المسلحة المنتشرة في طول وعرض الضفة الغربية المحتلة.

