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الرياض الوكالات: أكد وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد السعودي، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن موسم الحج هو موسم أداء نسك وعبادة، لا موسم تُرفع فيه الشعارات أو النعرات أو تثار خلاله الكراهية.

كما أشار آل الشيخ إلى أنه من أراد تسييس الحج أو القيام بأعمال تخالف ما أمر الله به، يجب على جميع المسلمين أن يتصدوا له في بيت الله الحرام بمكة المكرمة.

وجاء ذلك رداً على سؤال لمراسل قناة «العربية»، أثناء تدشين الوزير لأكبر حملة توعوية وإرشادية تطلقها الوزارة لموسم الحج، تحت شعار «الحج دعوة ومنهج قويم»، وتستهدف الحجاج في الدرجة الأولى، وكذلك المواطنون والمقيمون وبقية مجتمعات دول العالم.

وأوضح آل الشيخ أن هناك أكثر من 30 ألف خطبة يلقيها خطباء المساجد على مستوى السعودية، كما أن هناك داعيات، من أصحاب الكفاءة والتأهيل الجيد، سيقدمن إجابات على استفسارات الحاجات.

وأفاد آل الشيخ بأن الوزارة لم تسجل حالات تجاوز لخطباء في الفترة الماضية، موضحاً أن الخطباء اليوم على وعي تام بإلقاء المفيد والجيد على المصلين والحاضرين.

من جهتها أصدرت وزارة الداخلية السعودية جملة من التعليمات التي تخص الراغبين بأداء شعائر الحج لبيت الله الحرام، وحذرت من فرض عقوبات وغرامات مالية على المخالفين.

وجاء في بيان الوزارة، أن رجال الأمن سيمنعون كل من لا يحمل تصريحا من الدخول الى مكة المكرمة.

كما حذرت الوزارة مالكي وسائقي المركبات الذين ينقلون حجاجا إلى مكة المكرمة قبل حصولهم على التصاريح، بأنهم سيكونون عرضة لتطبيق العقوبات التالية بحقهم:

1- السجن 15 يوما في المرة الأولى، وشهرين في المرة الثانية، و6 أشهر في المرة الثالثة، وذلك عن كل حاج يتم نقله بدون تصريح للحج.

2- غرامة مالية 10000 ريال في المرة الأولى، و25000 ريال في المرة الثانية، و50000 ريال في المرة الثالثة، وذلك عن كل حاج يتم نقله بدون تصريح.

3- ترحيل الناقل إذا كان وافدا بعد تنفيذ العقوبة، ويمنع من دخول المملكة وفقا للمدة المحددة نظاما.

4- المطالبة قضائيا بمصادرة المركبة المستخدمة، إذا كانت عائدة للناقل أو المتواطئ أو المساهم في المخالفة.

5- التشهير بالمخالف.

وأشارت الوزارة إلى أنه من بين العقوبات أن يتم ترحيل الناقل إذا كان وافداً بعد تنفيذ العقوبة ويمنع من دخول المملكة وفقاً للمدة المحددة نظاماً.

وأهابت الداخلية السعودية بالمواطنين والمقيمين بالمملكة الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تهدف للمحافظة على أمن وسلامة الحجاج، وتيسير أدائهم لنسك وشعائر الحج.

وكانت السلطات السعودية أعلنت ، أن عدد الأشخاص الذين وصلوا إلى المدينة المنورة تمهيدا لأداء مناسك الحج حتى أمس الأول بلغ 555 ألفا، و338.

جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية نقلا عن إحصائية لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة.

وبينت الإحصائية أن 393 ألفا، و719 شخصا غادروا المدينة المنورة مؤخرا متوجهين إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج هذا العام، في حين بلغ عدد المتبقين في المدينة المنورة أمس الأول 161 ألفا، و588.

وخلال موسم الحج السابق، بلغ عدد حجاج بيت الله الحرام مليوين و371 ألفا و675، حسب إحصائية رسمية نهائية.

