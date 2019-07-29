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مطارات المملكة تخاطب الحجاج بألسنتهم


وفرت المديرية العامة للجوازات في السعودية، ممثلة في معهد الجوازات، عدداً من الطلبة الذين يتحدثون أكثر من 10 لغات مختلفة كاللغة الإنكليزية والإسبانية والإندونيسية واليابانية والفارسية والأوردو والتركية وغيرها من اللغات في صالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وصالات الحج بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.
يأتي ذلك لتسهيل التواصل والتعامل مع الحجاج بلغاتهم الرئيسة.
وسخّرت المديرية العامة للجوازات هذه الجهود في إطار تطوير العمل وتحسين التواصل مع حجاج بيت الله الحرام، إضافة إلى تقديم جميع الإمكانات اللازمة، التي تساعد على إنهاء إجراءات دخول الحجاج لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.
وحظي حجاج إيرانيون باستقبال دافئ من قبل السلطات السعودية لدى وصولهم إلى أراضي المملكة، حسبما أوردت وكالة «إرنا» الإيرانية الرسمية.


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