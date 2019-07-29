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أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر د. خالد عبدالغفار نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بالدور الأول لعام 2019.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، إن الحد الأدنى لكلية الطب 403.5 بنسبة 98.4%، وطب الأسنان 403 بنسبة 98.29%، والصيدلة 401 بنسبة 97.8%، والعلاج الطبيعي 400.5 بنسبة 97.68%، والطب البيطري 97.07% والهندسة 97.1 %.

وأوضح عبدالغفار أن الحد الأدنى لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية 96.34%، وكلية الإعلام 94.39%، وكلية الألسن 95.49% وكلية الآثار 92.56%، وكلية الفنون الجميلة 91.71%.

وحدد الوزير درجات المرحلة الثانية للتنسيق بحد أدنى 320 درجة للشعبة العلمية بنسبة 87.05 % فأكثر، وبحد أدنى درجة للشعبة الأدبية 200 درجة فأكثر بنسبة 68.05%.

وأعلن الوزير، انطلاق المرحلة الثانية من التنسيق بداية من يوم الأربعاء المقبل وحتى يوم الأحد المقبل، مؤكدا أن إجمالي الطلاب المقرر قبولهم في هذه المرحلة 229978 طالباً وطالبة، بواقع 175673 طالباً وطالبة بالشعبة العلمية، و54305 طلاب وطالبة بالشعبة الأدبية.

وكانت المرحلة الأولي بالتنسيق بدأت يوم 21 يوليو الحالي واستمرت 5 أيام ثم تم مد التنسيق يوماً آخر ليغلق موقع التنسيق التسجيل يوم الجمعة الماضي الموافق 26 يوليو، بحد أدني 97.07% لشعبة علمي علوم و95% لشعبة علمي رياضة و 80 % للشعبة الأدبية.

