عربيات ودوليات

جنيف الوكالات: قال خِيرْت كابالارى، المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة «يونيسيف»، في تعليقه على مقتل الطفلة السورية ريهام في غارة على إدلب، يوم الجمعة الماضي، إن «ريهام، طفلة بطلة، كانت في الخامسة من العمر، لاقت حتفها بعد أن قامت بإنقاذ حياة شقيقتها الرضيعة (تُقى) من بين ركام منزلهم في شمال غرب سورية».

وأضافت منظمة «يونيسيف» في بيان أمس ، أن «ريهام هي واحدة من بين عشرات آلاف الأطفال الذين قُتلوا أو أصيبوا بإعاقات مدى الحياة، خلال ما يقارب التسع سنوات والتي تعد من أكثر السنوات دموية في التاريخ المعاصر».

وأوضح المدير الإقليمي لـ «يونيسيف» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بيانه، «خلال الأسابيع الماضية، قُتل مئات الأطفال في شمال غرب سورية فيما تتواصل الهجمات على الخدمات الأساسية بما فيها المشافي والمدارس»، مشيراً إلى أنه «تستمر حرب الكبار على الصغار في سورية دون هوادة، وتحت محط أنظار العالم، بلا أي حياء».

وطالبت منظمة «يونيسيف» في بيانها، «باسم ريهام وملايين الأطفال في سورية»، بوقف الهجمات في إدلب، و«حماية الأطفال وتجنب المزيد من سفك الدماء في سورية».

وتوفيت الطفلة السورية ريهام، الجمعة، متأثرة بإصابتها في غارة جوية للقوات السورية على إدلب، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان» المعارض وذلك بعد إنقاذها لشقيقتها الصغرى تقى من بين ركام منزلهما المحطم.

ويسيطر على إدلب تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي التكفيري الذي يواصل قصف المدنيين العزل في محافظتي حماة وحلب المجاورتين.

