عربيات ودوليات

المنامة كونا: وقعت السعودية والبحرين أمس محضر إنشاء مجلس تنسيقي لتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان صحافي ان توقيع المحضر خلال اجتماع عقده وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد مع نظيره السعودي الدكتور إبراهيم العساف الذي يقوم بزيارة رسمية الى البحرين بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من البلدين.

وأوضح البيان ان المجلس سيتفرع عنه عدد من اللجان المتخصصة في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاستثمارية والإعلامية والاجتماعية الى جانب عدد من «المجالات الحيوية» الأخرى لتحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء المجلس.

وأكد وزير الخارجية البحريني أن إنشاء المجلس سيكون بمنزلة «انطلاقة استراتيجية مهمة جديدة» في العلاقات و«التلاحم القوي» بين البلدين ومنصة «محورية» في تطوير التنسيق وتعزيز آليات التعاون الثنائي على جميع الأصعدة.

واضاف أن الاجتماع يأتي في إطار النهج الحكيم للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المرتكز إلى ديمومة التنسيق واستمرارية التشاور لتظل العلاقات بين البلدين في أعلى مستوياتها في المجالات كافة وتجاه كل ما من شأنه أن يعود بمزيد من النفع والخير على الشعبين.

من جانبه أعرب وزير الخارجية السعودي عن اعتزازه بزيارة البحرين وبالعلاقات «الأخوية الراسخة» بين البلدين وما تتسم به من ازدهار في شتى المجالات. وأوضح أن مجلس التنسيق سيعد إطارا «جديدا ومتكاملا» للتعاون المشترك بين البلدين.من جهته قدَّم مدير عام المؤسسة العامة لجسر الملك فهد الذي يربط بين البلدين المهندس عماد المحيسن عرضا فنيا للخطوات القادمة لمشروع جسر الملك حمد وكذلك المشاريع المستقبلية لتطوير جسر الملك فهد.

