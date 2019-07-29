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سموه التقى ولي العهد والغانم والمبارك والنائب الأول

الأمير استقبل رئيس مجلس النواب العراقي


استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.
كما استقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.
واستقبل سموه وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس مجلس النواب في جمهورية العراق الشقيق محمد ريكان الحلبوسي والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.
حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري بالانابة الشيخ محمد العبدالله.
كما استقبل سموه سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.
واستقبل سموه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد.


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