وطن النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الشيخ علي الخالد الصباح سفير الكويت لدى المملكة العربية السعودية بمناسبة منحه «وسام الاستحقاق برتبة ضابط كبير» من قبل رئيس الجمهورية الايطالية وذلك تقديرا لإسهاماته في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين خلال فترة عمله كسفير للكويت لدى الجمهورية الإيطالية، مشيدا سموه بهذا التكريم المتميز ومتمنيا سموه له دوام التوفيق والنجاح.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الشيخ علي الخالد الصباح سفير الكويت لدى المملكة العربية السعودية بمناسبة منحه «وسام الاستحقاق برتبة ضابط كبير» من قبل رئيس الجمهورية الايطالية الصديقة متمنيا سموه له دوام التوفيق والنجاح.

كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

وبعث سموه ببرقية تهنئة إلى مارتن فيسكارا رئيس جمهورية بيرو الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لجمهورية بيرو الصديقة، متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار. وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيات تهنئة مماثلة.

