وطن النهار

استقبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك في قصر بيان امس رئيس مجلس النواب في جمهورية العراق الشقيق محمد ريكان الحلبوسي والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. حضر المقابلة رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخة اعتماد الخالد.

كما استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد بقصر بيان أمس رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

حيث تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة أهم القضايا والمواضيع ضمن محور الزيارة، مرحباً معاليه بضيفه والوفد المرافق له ومتمنياً لهم طيب الاقامة في بلدهم الثاني الكويت.

وأكد النائب الأول خلال اللقاء أهمية استثمار الدول للامكانيات والموارد المتاحة لها لخلق مستقبل واعد تنعم فيه الأجيال القادمة بفرص العمل الكريم والحياة المستقرة.

هذا وقد ضم الوفد المرافق لرئيس مجلس النواب العراقي عددا من النواب وأمين عام مجلس الوزراء ورئيس صندوق اعمار العراق ووكيل وزارة المالية وعددا من المحافظين والمستشارين وأركان سفارة جمهورية العراق لدى البلاد.

