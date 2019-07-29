وطن النهار

بمناسبة صدور المرسوم الأميري رقم 140 لسنة 2019 بنقل بعض اعضاء النيابة العامة للعمل كقضاة في المحكمة الكلية فقد أدى 30 قاضيا اليمين القانونية امام رئيس المجلس الأعلى للقضاء -رئيس محكمة التمييز والمحكمة الدستورية- المستشار يوسف جاسم المطاوعة ويأتي هذا في اطار خطة المجلس الاعلى للقضاء نحو تكويت القضاء وسيلتحق القضاة المعنيون في دورة تأهيلية في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية تمهيداً للعمل في دوائر المحكمة الكلية في مطلع العام القضائي الجديد وقد ألقى رئيس المجلس الاعلى للقضاء المستشار المطاوعة كلمة توجيهية بهذه المناسبة هنأهم فيها على الانضمام كقضاة بالمحكمة الكلية، مشددا على ضرورة حسن التعامل مع المتقاضين ومذكرا بمسؤوليتهم عن حريات الناس وان المسؤولية تقتضي المساءلة وأنهم سيخضعون لتفتيش دوري من قبل ادارة التفتيش القضائي بقصد اداء أعمالهم على الوجه الأكمل، متمنيا لهم التوفيق وقد حضر اداء اليمين المستشار محمد عبدالله بوصليب نائب رئيس المحكمة الكلية.

