وطن النهار

تتجه وزارة التربية الى تشكيل فريق ميداني خلال الايام القليلة المقبلة يضم عددا من العاملين داخل المدارس من مديرين ومديرين مساعدين ورؤساء اقسام ومعلمين من شأنهم الى جانب حراس المؤسسات التعليمية رصد الملاحظات والمشاكل التي تظهر خلال فترة عملهم قبيل بدء العام الدراسي باسبوعين، وكذلك متابعة اعمال الصيانة خلال هذه الفترة. وتسعى وزارة التربية من خلال هذا الفريق مضاعفة التركيز وبذل المزيد من الجهود لاسيما بتشكيل خلية نحل للعمل على ازاحة جميع المعوقات والعراقيل ومعالجة جميع المشاكل المرتبطة باستعدادات العام الدراسي 2019/ 2020 الجديد في ظل التحديات التي تواجهها من مختلف الجوانب، لتفادي المشاكل التي ظهرت الاعوام السابقة وما ترتب عليها من جوانب سلبية ظهرت مع بدء العام الدراسي ومنها اعطال التكييف.

ويعول وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي، على قياديي التربية في القيام بواجبهم وبذل المزيد من الطاقة في متابعة انجاز احتياجات المدارس واستكمال الاستعدادات على اكمل وجه، في سبيل ان يبدأ العام الدراسي من غير مشاكل ومعوقات دون ان يتعرضوا لاي ازمة كما تعرضوا لها العام الماضي.

وبدأت ملامح عملية استنفار التربية تظهر على السطح من خلال عقد الاجتماعات المتتالية وزيارة القياديين المعنيين للمناطق التعليمية للوقوف على آخر الخطوات الكفيلة بتفادي مطبات بدء العام الدراسي، خاصة في ظل غياب والنقص بعقود الصيانة باعتبار انه يجب ان لكل منطقة عقدين صيانة لتغطية جميع المدارس التابعة لها في حين ان اغلب المناطق لا تمتلك سوى عقد واحد ومنها لا يوجد لديها عقدا بتاتا.

ويشكل التنسيق والتعاون بين قطاعات المنشآت والمناهج والمالية مع بقية قطاعات التربية محوران اساسيان لتجاوز المعضلة التي قد تواجههم في ظهور اي مشكلة متعلقة بالصيانة او بنقص مستلزمات المدارس واحتياجاتها سواء من الهيئتين التعليمية والادارية او من الادوات المكتبية والاجهزة اللازمة والكتب الدراسية، فضلا عن تسكين الشواغر الى جانب التأكد من سلامة التكييف ومبردات المياه.

وفي ظل النقص الذي تعانيه التربية بين قياديي المناطق التعليمية، ستتوزع المناطق التعليمية على 3 مديرين عموم هم منصور الديحاني ومنصور الظفيري ووليد الغيث، بحيث كل منهم سيتولى الاشراف على منطقتين. وتستعد التربية خلال الايام المقبلة للعمل على اعتماد حركة التنقلات للمتقدمين الراغبين للانتقال الداخلي والخارجي، للانتهاء منها قبل بدء الدوام المدرسي خاصة، باعتبار انه لم يكن هناك متسع من الوقت للتأخر فيها.

في جانب آخر، اصدر وكيل وزارة التربية سعود الحربي قرارا بشأن تسمية وافتتاح مدرسة البنات الثانوية الجديدة والتابعة لمنطقة الجهراء التعليمية للعام الدراسي 2019/2020، والكائنة في منطقة النسيم ق 3 باسم مدرسة آمنة بنت الأرقم المخزومية الثانوية للبنات اعتبارا من بداية العام الدراسي على أن تتولى منطقة الجهراء التعليمية تعديل و إعادة إصدار نشرة تسجيل وقبول الطالبات وتوفير ما يلزم من كوادر إدارية وتعليمية وباقي التجهيزات الفنية والاثاث بالتعاون مع جهات الاختصاص. كما أصدر وكيل وزارة التربية د. سعود الحربي قرارات بشأن تسمية وافتتاح مدرسة محمد الفايز الابتدائية بنين ذات المعلمات، وافتتاح مدرسة أم سنان الأسلمية المتوسطة للبنات، ومدرسة أم ذر الغفارية الابتدائية للبنات، ومدرسة تميم الداري الابتدائية بنين ذات المعلمات، وافتتاح روضة السحاب، وافتتاح ثانوية الأصمعي للبنين، وافتتاح مدرسة أم معقل الأسدية للبنات، التابعة لمنطقة العاصمة التعليمية، وذلك اعتبارا من بداية العام الدراسي 2019/ 2020 على أن تتولى إدارة منطقة العاصمة التعليمية تعديل وإعادة إصدار نشرات تسجيل وقبول الطلاب على ضوء هذه القرارات، والعمل على توفير ما يلزم بها من الكوادر الإشرافية والتعليمية والإدارية بالتنسيق مع جهات الاختصاص وتسري هذه القرارات بدءاً من الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2018/2019.

