وطن النهار

أعلنت وزارة التربية، فتح أبواب مكتبتها لجميع فئات المجتمع إلى جانب موظفيها، مبينة أن المكتبة تحتوي على 37000 كتاب في عدة شعب من ضمنها الكتب العربية التي تضمن جميع المجالات المصنفة بتصنيف ديوي العشري، مشيرة إلى إمكانية الاستفادة منها والبحث عنها من خلال برنامج الأفق «الهيورايزن».

وأكدت رئيس قسم المعلومات التربوية بإدارة المكتبات التابعة لوزارة التربية رابعة الظفيري، أن المكتبة تحتوي أيضا على الكتب الأجنبية في جميع اللغات، مشيرة إلى أنه يتم تزويدها بالكتب الجديدة سنويا من معرض الكتاب، بعد أن تخضع للجنة مراقبة وذلك للموافقة على محتوى الكتاب.

وذكرت أن المكتبة تشمل شعبة الدوريات ومنها الدوريات العربية العلمية المستديمة والدوريات المستهلكة، بالإضافة إلى شعبة الوثائق والدراسات التي تتضمن كل ما يصدر عن وزارة التربية من دراسات وبحوث وتقارير وكتب إحصائية وأدلة ونشرات وندوات ومحاضرات، بالإضافة إلى الميزانيات التي يتم إدخالها عن طريق برنامج (أدلب)، موضحة أن التربية تتكفل بإيداع نسختين من عمل أي شخص يقوم بإعداده، ليتم إعطاؤه رقم إيداع لحماية الحقوق.

ولفتت إلى أنه يتم استخدام التصنيف في شعب الكتب والمراجع من خلال نظام الأفق والتميز العمودي والتكعيب، أما عن شعبة الحاسب الآلي فإنها تحتوي على عدة أجهزة حاسب آلي يوفرها قسم المعلومات التربوية لخدمة المستفيدين بشكل عام للبحث عبر شبكة الانترنت والمواقع الالكترونية لإجراء البحوث العليمة والإطلاع، وفق شروط وضوابط يقرها القسم على المستفيدين وتوفير خدمة الطباعة الفورية من الأجهزة.

