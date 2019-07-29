وطن النهار

عقد معهد الكويت للابحاث العلمية بالتعاون مع شركة البترول الوطنية الكويتية اجتماعا لتقييم المشروع البيئي والاجتماعي لمشروع بناء محطة توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية التابع لشركة البترول الوطنية الكويتية.

ويهدف المشروع الى توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية لتلبية 15% من استهلاك الكهرباء في القطاع النفطي وذلك بحلول عام 2020، ويقع المشروع في مجمع الشقايا للطاقة المتجددة في جنوب غربي مدينة الكويت. وتمحور الاجتماع حول تحديد الجوانب والعناصر التي من الممكن تضمينها في دراسة تقييم المردود البيئي والاجتماعي للمشروع والتعبير عن وجهات نظر اصحاب الاهتمام والاكاديميين حول الجوانب والآثار المحتملة سواء كانت ايجابية او السلبية من المشروع، بالاضافة الى وضع الاهداف وادارة التغيير بشكل أكثر فاعلية.

