وطن النهار

يواصل نواخذة وشباب الغوص المشاركون في رحلة إحياء ذكرى الغوص الحادية والثلاثين، التي تنظمها لجنة التراث البحري في النادي البحري الرياضي الكويتي، تحت رعاية سـمو أمير البلاد، ممارسة الغوص التقليدي في هيرات منطقة الخيران، فيما أشار مشرف عام الرحلة النوخذة حامد السيار إلى أنه وبالرغم من الظروف الجوية الصعبة وارتفاع معدل الحرارة إلا أن النواخذة وشباب الغوص يبذلون جهودا مضاعفة لمواجهة هذه التحديات والأجواء الصعبة، ليؤكدوا مدى رغبتهم وسعيهم لإنجاح الرحلة بشكل مميز مع التزامهم الكامل بالتعليمات وممارسة الغوص الفعلي بشكل تقليدي كما كان في الماضي، وانتقاء المغاصات «الهيرات» التي يكثر فيها المحار وبأعماق محدودة وعدم جلب المحار الصغير. من جانب آخر يتوجه اليوم الإثنين إلى بندر الغوص في منطقة الخيران وفد إعلامي يمثل مندوبي الصحافة والإعلام والمحطات الفضائية وذلك لمتابعة فعاليات الرحلة، وسوف تبدأ رحلة الإعلاميين والصحافيين الساعة الخامسة والنصف عصر اليوم حيث تجمع كل الصحافيين والإعلاميين في مقر النادي بالسالمية ومن ثم التوجه برا إلى منطقة الخيران، وخلال تواجد الوفد في بندر الغوص وهو الموقع الذي ترسو فيه كل سفن الغوص المشاركة في الرحلة ستقيم اللجنة المنظمة للرحلة بحضور رئيس النادي اللواء فهد الفهد وأمين السر العام خالد الفودري ورئيس لجنة التراث علي القبندي وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من المدعوين حفلا شعبيا ستلقى من خلاله بعض الكلمات والتقارير الموجزة عن فعاليات الرحلة، فيما سيقدم شباب الغوص فنونا بحرية بإشراف مستشار الفنون البحرية ثامر السيار ورئيس فرقة بن حسين الشعبية محمد بن حسين.

