وطن النهار

أقام وفد الكشافة الكويتي المشارك في المخيم الكشفي العالمي الـ 24 المنعقد حاليا في الولايات المتحدة الاميركية يوما كويتيا استعرض فيه وثائق تبين التاريخ العريق للحركة الكشافية الكويتية واهم انجازاتها عربيا ودوليا.

وأشاد الامين العام لجمعية الكشافة الكويتية علي محراب في بيان صحافي امس الأحد بمشاركة الكويت الإيجابية ورفع علمها في سماء هذا المخيم العالمي المنعقد في ولاية فيرجينا بمشاركة 45 الف كشاف وقائد يمثلون 167 دولة في هذا الحدث العالمي.

وقال محراب ان المخيم يعرض السمات المميزة للكشافة كمبادرات الاستدامة الخاصة وعناصر التنشئة الاجتماعية التي تتيح للمشاركين تكوين صداقات وتبادل خبرات، مشيرا الى ان المخيم يحمل شعار «إطلاق عالم جديد» وهو الصداقة ووحدة الكشافة العالمية.

من جانبه أكد رئيس الوفد الكويتي المشارك نجم طالب ان المخيم يسهم في تبادل الثقافات وإقامة صداقات جديدة عبر تنفيذ الكثير من الانشطة والبرامج الشبابية الهادفة.

وأوضح طالب ان المشاركة تهدف إلى صقل الشباب واندماجهم بالتجمعات الدولية لكسب المزيد من الخبرة ومعرفتهم بكل ما هو جديد، لافتا الى حرص الجمعية على المشاركة بمثل هذه المناسبات عربية كانت أو دولية لرفع علم الكويت عاليا فيها.

وأعرب عن بالغ شكره وتقديره لرئيس مجلس ادارة جمعية الكشافة الكويتية د. عبدالله الطريجي وأعضاء المجلس على تسهيل مهمة الوفد للمشاركة في هذا الحدث العالمي المهم.

