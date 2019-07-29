وطن النهار

ثمن مدير عام بلدية الكويت م. أحمد المنفوحي مبادرة صاحب العقار المخالف بالازالة طواعية تنفيذا لحكم قضائي، مثنياً على تعاون كثير من المواطنين في ازالة مخالفاتهم.

وقال المنفوحي في تصريح صحافي صباح أمس خلال إزالة عقار مخالف في محافظة الفروانية واثر قيام مواطن بإزالة مخالفات احد العقارات التي صدر بشأنه حكم قضائي بالازالة «هو خير دليل بأنه لا بد من إزالة المخالفات والاستجابة لتطبيق القانون حتى لو ان الامر استغرق بعض الوقت بين تحرير البلدية للمخالفة وصدور بشأنها احكام قضائية بالازالة ففي نهاية المطاف المخالفة ستزال بحكم قضائي».

واشار الى ان هناك حكما قضائيا صدر اخيرا بشأن عقار اخر ينطوي على غرامة بمليوني دينار مع الازالة.

وبين المنفوحي أن «كثيراً من محاضر مخالفات البناء التي تحيلها البلدية إلى المحكمة تأخذ بعض الوقت نظرا لدرجات التقاضي التي تستغرقها لحين صدور حكم نهائي بالغرامات والازالة وهو امر طبيعي لكن في نهاية المطاف القانون سيطبق بالازالة بعد صدور حكم المحكمة».

وتمنى المنفوحي من المواطنين عدم مخالفة انظمة البناء امتثالا لسيادة القانون الذي سيطبق عاجلا ام آجلا فالبلدية لا تملك الازالة الفورية لكن المخالفة في النهاية ستزال بحكم قضائي.

بدوره قال نائب المدير العام لشؤون محافظتي الفروانية ومبارك الكبير المهندس عمار العمار أن البلدية تواجدت لتنفيذ حكم قضائي لهدم عقار استثماري في منطقة الفروانية نتيجة مخالفات بناء.

وأكد العمار أن عملية الهدم والاشراف عليه ستكون على نفقة المالك، موضحا أن البلدية تواجدت للتأكد من تطبيق إجراءات السلامة في عملية الهدم، بالاضافة للتأكد من أن عملية الهدم ستتم حسب ماهو مطلوب اجراؤه.

وطالب العمار ملاك العمارات بالالتزام بالمخططات المعتمدة من البلدية ورخص البناء الصادرة وذلك تجنبا للوصول لمثل هذه الاجراءات.

وقال العمار ان اي نوع من المخالفات سواء كانت ارتدادات او مساحات او غيرها ولم يكن متطابقا مع اشتراطات البلدية سيتم التعامل معه وفق القانون.

واشار إلى أن وصول التيار الكهربائي لهذا العقار في فترة زمنية سابقة ومن ثم حدثت تعديلات على العقار دون اذن من البلدية وبناء عليه تم تحرير محضر مخالفات واصدار أحكام بإزالة هذا العقار المخالف.

