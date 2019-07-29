وطن النهار

منطقة «السلام» احدى مناطق «جنوب السرة» التي تعتبر من المناطق النموذجية الحديثة والتي يقطنها في الغالب المواطنون، وهي منطقة ذات كثافة سكانية عالية لكنها تتسم بالهدوء والنظام الذي يتمتع فيها قاطنوها حتى زمن قريب حيث بدأت الفوضى والازعاج تقلق اهلها وتعكر صفو حياتهم فهم ليسوا بعيدين عن المناطق الخدمية التي تعتبر منطقة وزارات وخدمات للدولة الامر الذي يجعلها تستقطب اعدادا كبيرة من المواطنين والمقيمين يوميا، بالاضافة الى وجود بعض السفارات والقنصليات العربية والاجنبية.

اهالي منطقة «السلام» خصوصا قطعة 5 يعانون كثيرا من الازدحام المروري الذي يسببه الوافدون من مراجعي بعض السفارات خاصة القنصلية المصرية، اذ اعرب بعض المواطنين عن انزعاجهم الكبير بسبب الازدحام في الشوارع الرئيسة وبعض الشوارع الداخلية، إذ يقف بعض المراجعين في اماكن ممنوع الوقوف واماكن تعرقل السير وامام منازل المواطنين دون رادع مع وجود عدد من دوريات المرور وونشات الداخلية ومخالفة بعضهم لكن ذلك لم يقلل من هذه المشكلة ومازال الامر يتكرر يوميا.

وذكر مواطنون في المنطقة ان المنظر اصبح مشوها وهناك اتلاف متعمد لمرافق الدولة والارصفة جراء وقوف المركبات رباعية الدفع الثقيلة على الارصفة وعلى هوامش الطرق، وتسكير الممرات والشوارع العامة مع وجود العلامات المرورية. ووصف احد سكان المنطقة الوضع بأنه اصبح تدريجيا مشابها لبعض المناطق العشوائية ومناطق الاسواق حيث تكثر سيارات الاجرة والوقوف العشوائي واصبح الاهالي لا يجدون مواقفهم الخاصة شاغرة ما جعلهم يستخدمون السلاسل الحديدية والحواجز المؤقتة لمنع الاخرين من الوقوف في مواقفهم الخاصة امام منازلهم ما جعل بعض سكانها يفكرون جدا في بيع منازلهم وترك المنطقة ان استمر الوضع على ما هو عليه، لافتا الى ان الدولة ستتحمل مستقبلا تكاليف مالية عالية لاصلاح الارصفة والكاربستون والشوارع التالفة جراء التعدي المتكرر عليها ما يجعلها تصاب بالتلف.

وكانت أبسط امنيات الاهالي ان ينعموا بالهدوء وان ترجع منطقتهم كما كانت في السابق وان تعيد الدولة النظر في وجود سفارات او قنصليات لجالية يقارب عددها المليون وافد في مناطق سكنية نموذجية لا تتحمل وجود هذه المشاكل والضغوط.

