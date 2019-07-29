وطن النهار

تعكف هيئة القوى العاملة، حاليا على تجهيز مبنى إدارة عمل محافظة الأحمدي الجديد الكائن بمنطقة جنوب الصباحية، حيث أنها تسلمت المبنى بشكل مبدئي وجاري العمل على تأثيثه واستكمال تجهيزه بالاحتياجات المكتبية اللازمة بالإضافة إلى الجوانب الفنية وتشغيل الأجهزة الآلية والحواسيب، على ان يتم تشغيله بشكل كامل عقب عيد الأضحى.

وأكدت مصادر مطلعة لـ «النهار»، أن هيئة القوى العاملة عزمت على نقل إدارة عمل الاحمدي من مقرها الحالي في الاحمدي إلى جنوب الصباحية، وذلك بعد انتهاء مشكلة ايصال التيار الكهربائي للمبنى الجديد، موضحة أن المبنى الحالي يعاني الكثير من المشاكل مثل خرير المياه كما ان سقفه من الاسبست المحرمة دوليا، باعتبار انه مبنى قديم انشئ أيام الخمسينيات وترجع ملكيته إلى شركة نفط الكويت.

وأوضحت المصادر ان المبنى الجديد الواقع بالقرب من مبنى محكمة الاحمدي في جنوب الصباحية يتكون من دورين لمكاتب إدارة عمل الاحمدي بالإضافة إلى المكاتب الخاصة بوحدات التفتيش وعلاقات العمل وتقدير الاحتياج، كما يضم سردابا باتساع نحو 70 موقفا للموظفين وجانب خاص بالارشيف. وأشارت المصادر الى احتمال ظهور بعض المشاكل عند الانتقال للمبنى الجديد، باعتبار أن التصميم الحالي وضع حينما كان قطاع العمل تحت مظلة الشؤون، ولم يتسع لجميع موظفي الوحدات الاخرى، كما أن عدد المواقف المخصصة للمراجعين والموظفين يبلغ 150 موقف بواقع 70 موقفا في السرداب و80 موقفا في باحة المبنى في حين أن عدد الموظفين المتوقع عملهم يتجاوز الـ 150 موظف.

إلى ذلك، ذكرت المصادر أن هناك عدد من الموظفين العاملين في ادارة عمل محافظة الاحمدي القادمين من محافظتي الجهراء والفروانية يواجهون مشكلة في عدم تجديد تصريح الدخول عن طريق المقوع وهو المختصر لمركز عملهم، مبينة أن طلب التجديد قوبل بالرفض من الجهة المعنية، ما يترتب عليه مشاكل تتمثل في بُعد مسافة الطريق الآخر والدخول في مشكلة الكثافة المرورية.

