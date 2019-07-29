وطن النهار

افتتح مدير منطقة الصباح الطبية التخصصية د. مبارك العجمي منطقة الضاغطة ومخزن النفايات بمستشفى ابن سينا بحضور مدير المستشفى د. محمد عويضة العجمي ونائب المدير د. مالك النبهان.

وقال العجمي: إن وحدة تخزين النفايات الطبية الملوثة بمستشفى ابن سينا تعتبر الأولى من نوعها في منطقة الصباح والتي راعت فيها جميع متطلبات وزارة الصحة والهيئة العامة للبيئة، حيث توجد بها أول غرفة لتبريد النفايات الطبية وتصل درجة حرارتها إلى درجة صفر مئوية مما يسمح بتخزين النفايات التي يتعذر نقلها يوميا لفترات طويلة لما لتلك درجة الحرارة من تأثير على تثبيط نمو الميكروبات

وذكر إن المخزن صمم لكي يستوعب النفايات السائلة عوضاً عن إبقائها داخل الأقسام والأجنحة وذلك لحين نقلها بواسطة الشركات المختصة.

وبين إن وحدة تخزين النفايات الطبية بشكلها الحالي تحافظ على صحة وسلامة العاملين الصحيين وكذلك المراجعين والمجتمع آملين أن تكون نموذج يحتذي به لتطوير خطط التعامل مع النفايات الطبية بجميع المنشآت الصحية.