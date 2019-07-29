وطن النهار

أعلن مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالإنابة أسامة الرومي عن تزويد أسطول الآليات بإدارة البحث والتحري بـ 4 سيارات حديثة مجهزة لنقل كلاب الآثر ومدربيها الى جميع المنافذ الجمركية، مشيرا إلى أن الآليات الحديثة مزودة بوسائل راحة للكلاب بحيث لا تتعرض للإرهاق خلال نقلها الى المراكز الحدودية ومزودة ايضا بوسائل راحة للمدربين، منوها الى ان ما تتميز به الآليات الحديثة انفصال أجهزة التكييف المخصصة لغرفة الكلاب عن أجهزة المدربين والسائق.

ولفت الرومي خلال تفقده للمركبات الحديثة صباح اليوم الى ان كلاب الآثر اثبتت كفاءة في اكتشاف العديد من محاولات تهريب المواد المحظورة مشيداً بالتدريب الرفيع الذي تتلقاه داخل مركز التدريب بعدما يتم اختيارها بعناية من دول المصدر.

وأكد الرومي ان توافر آليات نقل كلاب الآثر والمدربة بشكل متميز على اكتشاف المواد المحظورة يسهم في احكام السيطرة على المنافذ الجمركية، منوها الى ان المركبات الحديثة ستتنقل بين مختلف المنافذ البرية والجوية والبحرية من مقر التدريب والإقامة والكائن في الصليبية.

