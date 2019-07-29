وطن النهار

المهبولة احدى مناطق محافظة الاحمدي تقع بين منطقتي ابوحليفة والفنطاس وتعتبر من المناطق ذات الاطلالة البحرية المميزة، موقعها المميز وتلك الاطلالة على شواطئ الكويت جعلتها من المناطق الاستثمارية المعروفة للزائرين و وقوعها على طريق المناطق الساحلية كالفحيحيل والمنقف والفنطاس ما جعلها واجهة استثمارية وبيئة جاذبة للزوار وهذا ما جعلها كذلك احدى المناطق التي تكتظ بالمجمعات الساحلية والمطاعم والمقاهي والفنادق المطلة على البحر ولكن للاسف ومع كل هذا التميز الى انها من اكثر المناطق التي تعاني من الظواهر السلبية التي جعلتها منطقة غير مرغوب السكن فيها من قبل المواطنين تحديد.

ومع مرور الزمن اصبحت منطقة تعج بالوافدين من مختلف الجنسيات واصبحت خليطا لتعدد الثقافات التي ابرزت العديد من الظواهر السلبية كسكن العزاب واستغلال البعض من العمالة السائبة في الاعمال المنافية للاداب والاسواق غير المرخصة التي تنتشر في كل يوم جمعه في الساحات الترابية دون حسيب او رقيب ناهيك عن انها اصبحت بسبب كثرة الوافدين منطقة مزدحمة وكل الطرق المؤدية لها تعاني من الزحام الشديد بل انها تسببت في الزحام للمناطق القريبة منها ليست في اوقات الذروة فحسب بل في جميع الاوقات.

ومن حيث الخدمات فالمهبولة تعاني من الاهمال فمن غير المعقول منطقة استثمارية بتلك المميزات الى يومنا هذا تعتمد على مياه التناكر لذلك نرى طرق المنطقة اصبحت اشبه بمضخة للمياه بسبب كثرة التناكر فيها اضافة الى ان اغلب الطرق في المنطقة عبارة عن ممرات ترابية لم تعبد بل انها بسبب التناكر اصبحت برك المياه الطينية تتوسطها فلا يخلو طريق داخل المهبولة من بحيرة مياه ملوثة او بركة طينية وان وجد الطريق فهو لا يخلو من الحفريات ومن يتجول في طرق سيلاحظ وجود عواميد خشبية لتمديد الكهرباء والتي كانت منتشرة في الكويت في ستنيات القرن الماضي ولكن للاسف مازال بعضها مستخدما في المهبولة وبعضها ايل للسقوط في منظر غير حضاري.

اضافة الى ان الساحات الترابية اصبحت مكانا للسيارات المهملة وحاويات القمامة مهملة بشكل جعل منها مكانا تصدر منه الروائح الكريهه والحشرات، والسلبيات في المهبولة كثيرة وتحتاج الى وقفة جادة من الجهات المسؤولة لاعادة تطوير المنطقة وتنظيمها لتكون بيئة جاذبة ليسكن فيها المواطن لا ان تكون كما هو الوضع الحالي بيئة طاردة لا يمكن ان يستقر فيها المواطن وعائلته بل هي فقط للترفيه من خلال المقاهي

والمطاعم والشقق الفندقية المنتشرة فيها بكثرة.

