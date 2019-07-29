وطن النهار

أعلنت وزارة الشؤون، التقرير النهائي للزيارات الميدانية والمخالفات المرصودة من فرق المتابعة والتفتيش على جمع التبرعات خلال المشروع السادس عشر لجمع التبرعات في شهر رمضان، موضحة أن هناك زيادة مضطرة في ايرادات التبرعات حيث بلغت العام الحالي 58 مليون دينار مقارنة بالعام الماضي الذي بلغت فيه الايرادات 50 مليون دينار و بعام 2017 الذي بلغت فيه الايرادات ما يقارب 40 مليون دينار وعام 2016 حيث بلغت 31 مليون دينار وبزيادة قدرها 40 مليون دينار عن العام 2015 الذي بلغت فيه الايرادات 18 مليون دينار. وأكدت وكيلة وزارة الشؤون الاجتماعية بالانابة هناء الهاجري، ان عدد الجمعيات المشاركة في المشروع بلغ 36 جمعية بالاضافة الى الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية، مشيرة الى ان عدد الجمعيات التي لم تشارك بلغت 9 جمعيات والسبب عدم تقدمها بطلب للمشاركة . وذكرت الهاجري في تصريح للصحافيين، انه وفقا للتقرير فان المخالفات التي ارتكبتها الجمعيات الخيرية خلال رمضان بلغت 12 مخالفة منها وضع صناديق لجمع التبرعات وعدم الالتزام بجداول وزارة الاوقاف وجمع تبرعات في اماكن غير مخصصة بدون تصريح وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها .

واعلنت الهاجري ان فرق التفتيش الميدانية المكلفة بالتفتيش نفذت على مدار شهر رمضان 1636 زيارة ميدانية للمساجد والمجمعات التجارية والاسواق بجميع محافظات دولة الكويت تم خلالها رصد 82 كشكاً لجمع التبرعات العينية وتم ازالتها فورا ورصد 12 مخالفة لعدد 9 جمعيات خيرية بالاضافة الى الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية وتم مخاطبة وزارة الاوقاف لاتخاذ اللازم بشأن التزام الجمعيات الخيرية بالجداول فضلا عن رصد 3 خيم لجمع التبرعات لصالح الدية وتم مخاطبة وزارة الداخلية والبلدية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين. وذكرت الهاجري ان الجمعيات الخيرية حرصت على توطين جزء من التبرعات الخيرية داخل الكويت حيث نفذت مشروع افطار صائم داخل البلاد ، بالتعاون بين 32 جهة خيرية فضلا عن اقامة مشاريع متنوعة برمضان منها (سلة رمضانية، كسوة العيد،زكاة الفطر، العيدية) وشاركت فيه 20 جهة خيرية.

واشادت الهاجري بتعاون الجمعيات الخيرية مع وزارة الشؤون الاجتماعية خلال تنفيذ المشروع السادس عشر لجمع التبرعات الخيرية خلال شهر رمضان الماضي، مشيرة الى ان المخالفات التي تم تسجيلها خلال تلك الفترة كانت مخالفات بسيطة وتم اخطار الجمعيات بها واتخاذ الاجراءات القانونية بحقها، مؤكدة ان الشؤون لا تتهاون مطلقا مع اي مخالفات سواء كانت بسيطة او جسيمة وتحرص على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء حفاظا على تاريخ العمل الخيري ولتنظيم هذا العمل وتنمية ايراداته.

