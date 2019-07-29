دفتر أحوال

أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة اول درجة القاضي ببراءة مواطنين من تهمة «غسيل الاموال بقيمة 13 مليون دينار والربا الفاحش» عن طريق استغلال حاجة الناس اليهما والقيام باقراضهم نقودا والحصول على مبالغ مالية تزيد عن المبالغ التي اقرضاها.

وكانت النيابة العامة قد اسندت الى المتهمين أنهما استغلا حاجة المجني عليهم واقرضاهما نقودا بربا فاحش بأن تحصلا من كل واحد منهم على مبالغ مالية تزيد عن المبالغ التي اقرضاها لكل منهم وارتكبا جريمة غسل الاموال البالغ قدرها ثلاثة عشر مليون دينار بأن تعمدا حيازة واكتساب تلك الاموال مع علمهما بأنها متحصل عليها من الجريمة الموصوفة بالبند الاول وذلك بأن قاما بإقراض المجني عليهم بفائدة مقدرة اشترطاها على كل واحد منهم وتحصلا عليها وحاز المتهمان تلك الاموال بحساباتهما لدى البنوك المحلية وكان ذلك بغرض اخفاء وتمويه المصدر غير المشروع لتلك الاموال.

وحضر المحامي علي الواوان عن المتهمين امام المحكمة، مؤكدا ان الاوراق جاءت خالية من ثمة دليل على ان المتهمين قد قام بتوقيع المجني عليهم على اقرارات الدين والقروض التي اوردها الضابط مجري التحريات كسند على قيام المتهمين بعمليات الاقراض خلوا الاوراق مما يفيد ضبط اي من تلك الاقرارات، مؤكدا لخلوا الاوراق من دلائل كافية لاعتبار ان المتهمين قد استرجعوا مبالغ القروض من المذكورين مشمولة بالفوائد وثبوت اعتصام المتهمين بانكار التهم المسنوبة اليهما منذ فجر التحقيقات.

