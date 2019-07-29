دفتر أحوال

أمر قاضي تجديد الحبس، اطلاق سراح «أميركي» بلا ضمان في قضية تعاطٍ وجلب بـ «الحشيش».

وتتحصل وقائع القضية في ان المتهم وصل إليه عبر البريد الالكتروني «سيجارة إلكترونية» وبعد وصولها تفاجأ بمداهمة منزله وإلقاء القبض عليه دون معرفة الأسباب، وبعد ذلك تم إسناد تهمة تعاطٍ وجلب المواد المخدرة. وقالت دفاع المتهم المحامية حوراء الحبيب بأنه بعد فحص دم موكلها، جاءت النتائج سلبية واكدت عدم وجود تعاطٍ في الاختبار او التحليل الذي أُجري له. وأكملت «موكلي لايساءل على شيء جاء اليه ولم يقك بطلبه، وبالتالي كان يجب القبض على من ارسلها والتي قد تكون ضلت طريقها وجاءت للمتهم (موكلي) بالخطأ. واشارت الحبيب الى ان قاضي تجديد الحبس اقتنع بما شرحناه وأصدر اوامره بإطلاق سراح موكلي بلا كفالة مالية.

