دفتر أحوال

قضت محكمة الجنايات ببراءة مواطن عشريني من ضرب 10 شباب بسبب تبادل نظرات والتحرش به اثناء تواجده بمجمع تجاري بمنطقة لؤلؤة الخيران.

وتتلخص تفاصيل القضية فيما اكد به المجني عليهم امام التحقيقات من انه بتاريخ الواقعة حال تواجدهم في مجمع تجاري بمنطقة لؤلؤة الخيران وبرفقتهم اصدقاؤهم حصل بينهم وبين شخص تبادل النظرات وقام بالاشارة لهم بيده، مضيفين من قيام ذات الشخص بضرب صديقهم على انفه مستخدما بذلك سكين ففقد الوعي قليلا وبعدها قام بضربنا، مؤكدين قاصدا من ذلك الضرب ايذائهم.

وحضرت المحامية انعام حيدر عن المتهم ودفعت بشيوع الاتهام وكيديته وتلفيقه من قبل المجني عليهم ما يقطع بعدم صحة الاتهام وبانتفاء اركان جريمة الضرب في حقه سند ذلك انتفاء وانعدام القصد الجنائي لديه علاوة على توافر حالة من حالة الدفاع الشرعي عن النفس و تناقض الدليل القولي مع الدليل الفني وببطلان تحريات المباحث اللاحقة وعدم جديتها لمخالفتها للدليل الفني.

