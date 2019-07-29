دفتر أحوال

ألزمت محكمة الاستئناف محل مجوهرات في مجمع شهير بتعويض سيدة مبلغ 2000 دينار عن الخداع والضرر الذي تعرضت له أثناء شرائها خاتم ألماس أقل نقاوة وجودة مما هو متفق عليه. وتتلخص وقائع الدعوى بأن المجني عليها ذهبت إلى أحد محال المجوهرات النسائية لشراء خاتم ألماس، فتعرضت إلى خداع تمثل بقيام المحل في بيع الشاكية خاتم ألماس مخالف لما اتفق عليه من حيث النقاوة والجودة، حيث أثبت ذلك تقرير مختبر وزارة التجارة بعد فحصه والتأكد منه.

وأشارت وكيل المدعي المحامية دانة الإبراهيم في دفاعها بوقوع الضرر على موكلتها نتيجة الخداع الذي تعرضت له في البضاعة التي بيعت لها، مطالبة بتعويض يتناسب مع الأضرار المادية والأدبية التي تعرضت لها موكلتها.

وقالت المحامية الإبراهيم أن المحكمة أحاطت بالواقعة وأطمأنت على دليل الثبوت في التهم المسندة إلى المتهم، واستقر في ضميرها بيقين لا يحوطه أدنى شك أن المتهم ارتكب الجنحة المسندة إليه»، وعليه حكمت المحكمة بإلزام المدعي عليه تعويض المجني عليها مبلغ 2000 دينار مع احتفاظها بالخاتم.

