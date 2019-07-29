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أغلق رجال قطاع الوقاية بالإدارة العامة للإطفاء عشرة مخازن غير مرخصة في منطقة الصليبية الزراعية في حملة تفتيشية صباح امس بعد صدور قرار من مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد وذلك بسبب مخالفتهم للإشتراطات الوقائية الموضوعة من قبل الإدارة العامة للإطفاء.

وقال مدير إدارة وقاية محافظة الجهراء المهندس محمد بولند الذي ترأس الحملة إن هذا الإغلاق الإداري جاء بعد ان تم توجيه إنذار سابق لهذه المنشآت لمخالفتهم الاشتراطات الوقائية وعدم حصولهم على التراخيص اللازمة حيث أكد ان هذه المخالفات قد تتسبب بحوادث الحريق وتعيق رجال الإطفاء من أداء مهامهم بالشكل المطلوب.

وقد تواجد الحملة بالإضافة لمدير إدارة وقاية محافظة الجهراء المهندس محمد بولند عدد من الضباط وضباط الصف من إدارة وقاية الجهراء.

