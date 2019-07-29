آراء

مازالت تونس الخضراء تصر على فرض خصوصيتها السياسية يوماً بعد يوم وادهاشنا أكثر فأكثر وهي تشعل الشمعة في وسط ظلام الرجعية والتخاذل وتمسكها بكل ما تملك من تنوع فكري وحزبي، كيف لا تفعل وهي الوحيدة التي عبرت فترة الربيع العربي حاملة كل الغنائم وكل أسس التقدم وأهمه الوعي، وعي تونس والوعي هنا كلمة لها دلالة خاصة بتونس كباقي خصوصياتها، فوعيها هو الوعي العربي الوحيد الذي يمتد في أرجاء كل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية بالدولة، وعي يمشي ويتحرك بأريحية بين الشعب بكل انشطاراته الفكرية وهو وعي القادة وحكام القرار وهو أمر نادر في بقعتنا العربية.

وعلى ذكر الوعي والتحضر لا يمكن أن يمر علينا خبر وفاة رئيس تونس الباجي قائد السبسي دون أن نستذكر تاريخ هذا الرجل وتعملقه الأخير في مرحلة دقيقة من مراحل تونس، فالسبسي كشخصية سياسية مخضرمة عاصرت على الأقل ثلاث حقب تونسية مما اكسب اداءه في المرحلة الأخيرة النضج أو قل التغيير، فنحن كمتابعين لا يمكننا إلا فصل فترته الرئاسية عن باقي فترات حياته لأنها الأفضل والأكثر تميزاً وإن حوت على أخطاء.

تاريخ شخصية مثل الباجي السبسي من الممكن تتبعه والحكم عليه من وجهتين، الأولى تتعلق في البداية وهو أمر لا يمكن تجاوزه ولا تزييفه ولا حتى تزيينه، لكن ما يعنينا هي مرحلته الأخيرة وأداءه في الجانب السياسي والذي من وجهة نظري يمكن تلخيصه بوصفه توجهه برجل الدولة.

كان فوز حزب «نداء تونس» ورئيسه خبراً مناهضاً لعشاق الديمقراطية ومريديها خصوصاً بتوقيته وبتزامنه مع أحداث لا يمكن مواجهتها في المنطقة، كان الكثير وأنا منهم يشعرون بقرب انتهاء التجربة التونسية ورجوعها إلى الوراء لكن كان للرئيس رأي آخر ونظرة معينة اعتقد أن الشخصيات التونسية تمتاز بها وهي تغليب المصلحة العامة وهي ميزة اختصوا بها وانفردوا.

كان بعد النظر وتغليب مصلحة مسيرة الدولة على الحكم اختيار الباجي قائد السبسي واختيار المنصف المرزوقي قبله وكان قبول حزب «النهضة» بكل هذه النتائج وتعاملهم الذكي مع الأحداث هو ما ساعد وأرسى دعائم ديمقراطية لا يمكن هدمها في المستقبل إلا بكثير من الجهد وأتمنى ألا يحدث.

رجل الوفاق ورجل المرحلة الذي عبر بتونس وقاوم مغريات السلطة الدائمة وخضع للديمقراطية ثم رحل ليرينا عبدالفتاح مورو رئيس البرلمان والمنتمي لحزب النهضة النقيض الفكري للسبسي يمشي على رجليه مودعاً جنازة الباجي قائد السبسي في صورة شهيرة لا يمكن تكرارها.

تفوق السبسي على نفسه وقاوم تاريخ طويل ثبت موقفه ورحل واسمه سيبقى مكتوباً في تاريخ تونس على أنه الرئيس الذي كان شخصاً سياسياً وأصبح قائداً لمرحلة مهمة لم تبقى بعدها للسياسيين إلا حسم أمرهم وتوجههم مثلما حسمه، فلا حل في تونس إلا بالتوافق وقبول نتائج الصندوق والكثير من الديمقراطية. تفاءلوا

