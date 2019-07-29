آراء

يبدو ان للرئيس الاميركي دونالد ترامب مقاييس خاصة غير تلك المتعارف عليها دوليا، كما يبدو ان الرجل يبحث عن انتصار ما في حملته الانتخابية بعدما فشل في تطويع ايران وسحبها الى طاولة المفاوضات، فوقع في فخ الاتفاق النووي، لذلك لجأ الى فتح معركة جديدة مع عدد من الدول لجهة تصنيفها نامية او غنية، ومن بينها الكويت.

ما لا يدركه الرئيس الاميركي ان التصنيفات التي وضعتها منظمة التجارة العالمية ليست ارتجالية، انما جاءت بعد دراسات كثيرة، ولم يجر تصنيف الدول اعتباطا، لان المعطيات الموجودة في هذه الدول تؤكد انها نامية، وهي ليست غنية بالمعنى الذي يتصوره ترامب، فالولايات المتحدة الاميركية اختارت ان يكون تصنيفها مختلفا عن دول كثيرة لان لديها اطماع امبريالية تجارية، بينما الصين مثلا، وهي الاقتصاد الثاني عالميا، تعتبر نامية رغم الحركة الصناعية والتجارية الناشطة فيها، لان هناك عوامل عدة تجعل التصنيف غير ما يعتقده السيد ترامب.

يبدو ان الهدف من الخطوة الاميركية ليس التصنيف التجاري فقط، بل السعي الى الابتزاز السياسي والاقتصادي، واذا عدنا الى الحملة الانتخابية السابقة للرئيس ترامب، نجد انها تركزت على امر واحد وهو الحصول على الاموال من الدول الغنية، والتباهي بتوفير فرص عمل للاميركيين، وكل الشعارات التي رفعها، حتى خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع ايران، وقرعه طبول الحرب لم يكن الهدف من ذلك الدخول في حرب فعلية بقدر ما هو محاولة ابتزاز كل الاطراف في الاقليم، غير ان الموقف الايراني وعدم الانجرار الى الشروط التي وضعتها الادارة الاميركية دفعت الامر الى مأزق المراوحة، فواشنطن غير قادرة على المضي في طريق الحرب، وضرب ايران، لان ذلك سيفسد شعار ترامب الاساسي عدم الدخول في حرب بالشرق الاوسط، ولا هي قادرة على فرض شروطها للتفاوض، بينما تبحث عن وسطاء يمكن ان يحفظوا لها ماء الوجه في هذا الامر.

اذا كان لكل ادارة اميركية سمة معينة، او شعار تحققه، فان هذه الادارة سمتها الابتزاز، وبالتالي من الخطأ الرضوخ لها، مهما كانت التهديدات لان اي تنازل يقدم، مهما كان صغيرا فانه سيكون مقدمة لتنازلات اكبر، كما ان هذه الادارة غير قادرة على فرض شروطها بالمطلق في اي مكان من العالم، واذا كانت تحاول الضغط على عدد من الدول في حربها التجارية مع الصين، فهي تخطئ، لان التفضيلات الاقتصادية التي تمنح للدول تساعد على تعزيز الموقف في مواجهة الاخر، لكن يبدو ان السيد ترامب يقصف عشوائيا معتقدا ان سياسة رعاة البقر يمكن أن تجعل الدول ترضخ له، وهو في ذلك مخطئ.

