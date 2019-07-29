آراء

رحل قايد السبسي وشاءت الاقدار أن تقترن وفاته بالاحتفال بالذكرى 62 لانبعاث أول جمهورية تونسية ذات سيادة.. وللسبسي تاريخ عتيد في الحياة السياسية فقد تقلد العديد من المناصب الوزارية في عهد الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة ولكن لمع نجمه منذ الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2011، واتفق انصار السبسي ومعارضوه على انه صاحب ذكاء سياسي حاد، ورجل حكيم.. وفي عام 2014 ترشح الباجي للانتخابات الرئاسية أمام الرئيس المنتهية ولايته المنصف المرزوقي وانتخب بنسبة 55.68% رئيساً سادساً للبلاد متفوقاً على المرزوقي الذي حصل على 44.32%.

والسبسي يعتبره التونسيون بجميع اطيافهم بأنه احد دعائم الاستقرار الديموقراطي، وكتب أحد المغردين «استطاع الحفاظ على تونس في وقت حاولت فيه قوى الثورة المضادة القضاء على كل تجربه ديموقراطية في العالم العربي».. فالباجي قايد السبسي أول رئيس عربي منتخب ديموقراطياً، بعد ما سمي بالربيع أو الخريف العربي، رحل وشعبه راضٍ عنه ومحب له، وعلى وفاته حزين، رحل الرجل التسعيني العمر ونعاه التونسيون على اختلاف توجهاتهم السياسية، الاسلامية والقومية واليسارية، وقد كان رجلاً وطنياً ورئيساً صادقاً، اجتمعوا عليه واتفقوا على قيادته، وكلهم نفوا عنه التلون والفتنة والفساد، وميزوه عن العهدة القديمة والحقبة البائدة، بنظافة اليد ولم يتورط مثلهم، بل حافظ على صفائه وكسب الشعب كله بنقائه، فما فقده الشعب قديماً منَ الله به عليه فيما بعد، وأكرمهم برئيس عادل وأمين، وختم الله عمره بالخير وكتب بين شعبه حسن الخاتمة.

الشعوب الخليجية والعربية والاسلامية تترحم على الرئيس التونسي الراحل السبسي، وتدعو له بالمغفرة والرحمة، وتشهد له بالصلاح والمثال الحسن والقدوة الطيبة، وتسأل الله عز وجل أن يلهم اسرته وشعبه وقادتهم الصبر والسلوان، وان يلهم قادتهم ومسؤوليهم، وان يكونوا مثل السبسي وأن يحفظوا شعوبهم ويصونوا بلدهم وان يكونوا أمناء على مقدراته، وأوصياء على خيراته وأن يحافظوا على بلدهم وعلى كرامته ويدافعوا عن عزته، ولا يفرطوا في شئ منه خضوعاً لأعدائهِ، أو التزاماً بسياستهم وطمعاً في عونهم ومساعدتهم، التي تستهدف وحدة الأمة وتماسك الشعوب.

رحم الله الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، وغفر له وأكرمه، ان لله ما أخذ ولله ما اعطى وكل شئ عنده بأجل، وعوض شعبه خيراً منه رجلاً يستلم منه الراية ويصون الأمة ويقود الشعب، ويحقق ما وعد، وينفذ ما خطط، ويتم ما بدأ، ويكون من بعده خير خلفٍ لخير سلفٍ.

