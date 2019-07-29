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قال الفلكي والمؤرخ والعضو الشرفي في جمعية الفلك البريطانية عادل السعدون ان شهب «ألفا» تدخل سماء الأرض من منطقة برج الجدي وستشاهد في سماء الكويت اليوم وتستمر يومين. وأضاف السعدون في تصريح لـ«كونا» أمس ان شهب «ألفا» الجدي أو الجدييات سميت نسبة الى دخولها الظاهري للغلاف الجوي من منطقة برج الجدي موضحا أن هذه الشهب هي عبارة عن مخلفات المذنب الدوري (نيت p169) التي طافت حول الشمس آخر مرة عام 2018 وستعود مرة أخرى عام 2022. وأوضح أن عدد الشهب التي يمكن رؤيتها خلال الساعة الواحدة خمسة شهب ويمكن مشاهدتها باتجاه الشرق بعد الساعة السابعة من مساء اليوم. وأفاد بأنه عند اقتراب الأرض من هذه المخلفات التي هي عبارة عن صخور صغيرة وغبار ستنجذب وتدخل الى الغلاف الجوي بسرعة 23 كيلومترا بالثانية حين يتقاطع مدارها مع مدار الأرض موضحا أنها تبقى لسنوات عدة وهي تسير في مدار المذنب أو الكويكب. وبين السعدون أنه عند احتكاك المخلفات مع الهواء بهذه السرعة فانها تحترق وتتبخر في الغلاف الجوي على ارتفاع 80 كيلومترا من سطح الأرض ويتكون ما يسمى بالشهاب.

